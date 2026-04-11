La Policía secuestró dos motos, retuvo un adolescente y detuvo a una mujer

• Las intervenciones se realizaron el marco de tareas preventivas

Efectivos de la fuerza provincial recuperaron una moto Zanella ZB, incautaron una Honda Wave con pedido de secuestro, retuvieron a un joven y detuvieron a una mujer con pedido de comparendo.

El primer procedimiento estuvo a cargo de integrantes de la Subcomisaría Namqom, cuando recorrían calles internas del barrio y observaron a un hombre con frondosos antecedentes sobre una Zanella ZB, sustraída en el Colluccio.

Los uniformados realizaron un minucioso seguimiento que obligó al sujeto a dejar la motocicleta y darse a la fuga, donde retuvieron al adolescente que lo acompañaba.

Por otro parte, personal de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, que participaba de un operativo en el Distrito Cinco, demoró a una mujer que conducía una Honda Wave por la avenida Soldado Formoseño.

Al verificar la cedula y el dominio, los policías se percataron que presentaba irregularidades, por lo que se corroboró los datos con la base de Informática y se constató que la motocicleta registraba pedido de secuestro.

Por último, efectivos de la misma Dirección que trabajaban en el control vehicular e identificación de personas, sobre la avenida Emilio Tomas y Armando De Vita y Lacerra, demoraron a una mujer y verificaron con la Dirección de Informática que registraba pedido de comparendo.

En los casos de las motocicletas, el personal de la Dirección General Policía Científica documentó el procedimiento.