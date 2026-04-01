Articulan acciones con pequeños productores a los fines de fomentar el asociativismo en la provincia de Formosa

Se vienen desarrollando capacitaciones que están dirigidas a los pequeños productores, en particular, a aquellos que abastecerán de carbón a la planta biosiderúrgica que se está construyendo en la provincia de Formosa.

Se trata de la planta “Fermosa Biosiderúrgica”, la cual está ubicada en la zona donde se encuentra el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, en la ciudad capital, la cual tendrá una gran demanda de carbón cuando comience a funcionar y será esa materia prima abastecida por los pequeños productores de la provincia.

En ese contexto, con ellos se viene trabajando desde la gestión del gobernador Gildo Insfrán, quien justamente es artífice de este proyecto planificado y organizado, a partir de la instalación de una gran empresa multinacional, así lo señaló el contador público Javier Capra, director de Asociativismo, en declaraciones recabadas por AGENFOR.

Al abordar este tema también destacó que se hace lo propio con el sector de ladrilleros, el cual, por un lado, está siendo afectado por “el difícil contexto que está atravesando la construcción por la paralización nacional de la obra pública”, pero, por el otro, “a nivel local se abren nuevos mercados”.

En ese sentido, puso en relieve que ese sector “está abasteciendo la construcción de más de 120 hornos que están en el Polo Carbonífero ubicado en Los Matacos”, y acentuó que “a lo largo y ancho del territorio formoseño se trabaja de una manera federativa”.

Es decir que las acciones que se encaran son sobre esa base, las cuales alcanzan a los productores de carbón, y trajo a colación que el vinal es “un recurso estratégico que nutrirá a la planta biosiderúrgica”.

Del mismo modo, resaltó que cuentan con el apoyo de los diferentes Municipios, con el fin de promover los “núcleos asociativos”, una figura que la consideró importante, al tiempo que aseguró que “en cada uno de los lugares se los está organizando”.

Tras reconocer el acompañamiento de los intendentes, cuyo compromiso suma a seguir impulsando “el asociativismo en general” como también “la economía social”, fundamentó que “las cooperativas son herramientas que han demostrado que están en condiciones de abastecer”, citando como ejemplo de ello al Plan Nutrir y al Programa Soberanía Alimentaria Formoseña.

“Dentro del asociativismo se brinda el marco conceptual, teórico y asesoramiento” a través de capacitaciones, subrayó, abordando “las diferentes figuras que pueden ser una cooperativa, un consorcio de cooperación o una sociedad comercial”.

Y agregó: “En la provincia de Formosa todas las opciones son válidas y a todas estamos abiertas”, porque, en definitiva, “estamos pensando siempre en nuestros compueblanos”, en cuanto a “buscar cuál es la que se adapta mejor a sus necesidades para lograr su progreso y desarrollo”.



