La Policía evitó un caso de desorden en el barrio Fray Salvador Gurrieri

• Intervinieron varias dependencias policiales y no hubo lesionados

En el marco de un operativo de prevención los integrantes de la Delegación Lote 111, Comando Radioeléctrico, Comisaría Seccional Novena y del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR-C7), impidió que se concrete un hecho de desorden en el barrio Fray Salvador Gurrieri, de esta ciudad.

El procedimiento se realizó el martes último, cerca de las 22:00 horas, en las inmediaciones de una vivienda de la manzana 20, tras un requerimiento que alertaba sobre la presencia de inadaptados en la zona.

Al llegar al lugar, los auxiliares de la justicia constataron que algunos sujetos causaban molestias y el accionar policial los dispersó, lo que impidió que la situación termine en un disturbio de grandes proporciones.

Durante las tareas de patrullaje y diálogo con los vecinos, aprehendieron a tres hombres y retuvieron a cuatro adolescentes por integrar el grupo que intentaba promover el desorden con actitudes desafiantes.

Luego los menores de edad fueron entregados a sus familiares, conforme a las actuaciones.

En el lugar se labraron las actas y los adultos involucrados fueron trasladados hasta la dependencia policial a los fines contravencionales, sin que se registren lesionados ni daños materiales. (Con foto).











