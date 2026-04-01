Cometió un robo con arma blanca y lo detuvieron

• El procedimiento se realizó en el barrio El Palomar. La Policía también secuestró un machetón

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina aprehendieron a un joven de 22 años durante un allanamiento, acusado de perpetrar un robo con arma blanca.

El hecho ocurrió el martes a las 00:10 horas, sobre la avenida Ribereña, en inmediaciones al barrio El Palomar de esta ciudad capital, cuando un joven de 23 años fue interceptado por el imputado mientras caminaba.

Según la denuncia, el agresor sacó un machetón de gran tamaño de entre sus prendas, lo atacó y provocó un corte en su mano derecha. Después le sustrajo 5.000 pesos y se dio a la fuga hacia el interior de El Palomar.

De inmediato, el personal policial inició tareas investigativas que derivaron en un allanamiento ordenado por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

La medida judicial se concretó a las 15:45 horas del mismo martes, en una vivienda del barrio El Palomar, donde se aprehendió al presunto autor y se secuestró un machetón de gran tamaño, considerado un elemento clave en la causa.

Del operativo participaron integrantes de distintas dependencias, incluido el personal del Destacamento Desplazamiento Rápido Distrito Cinco y Montada.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia provincial; mientras continúan las actuaciones en el marco de la causa por “Robo con el uso de arma blanca”.