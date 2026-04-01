La Policía detuvo a varias personas y recupero motocicletas

• Fue en distintos procedimientos realizados en esta ciudad

Integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento de Informaciones Policiales detuvieron a seis personas, demoraron a un menor y recuperaron dos motocicletas, además de secuestrar dinero y otros elementos vinculados a distintas causas.

Las actuaciones comenzaron días atrás, tras la denuncia de un hurto en una vivienda del barrio Fontana, donde desconocidos sustrajeron dinero en efectivo y un teléfono celular.

El lunes, en inmediaciones del Hotel Formosa, efectivos policiales detuvieron a un joven de 21 años y secuestraron una importante suma de dinero relacionada con la causa.

Posteriormente, el jueves alrededor de las 12:35 horas, en el barrio La Floresta, se detuvo a un joven de 20 años, en el marco de una causa por amenazas en contexto de violencia de género.

Ese mismo día, se concretó la detención de dos hermanos en los barrios El Quebrachito y Liborsi, involucrados en causas por hurto y estelionato.

Luego el jueves, en el barrio Fray Salvador Gurrieri, los policías demoraron a un adolescente, de 17 años, en una causa por tentativa de robo, y fue entregado a un referente afectivo conforme normativas vigentes.

El viernes, en horas de la mañana, durante recorridas preventivas en el barrio La Pilar, los agentes detuvieron a un hombre con pedido de captura involucrado en una causa por hurto.

Ese mismo día, recuperaron dos motocicletas sustraídas: una Keller Cronos de 110 cilindradas, abandonada en inmediaciones del Colegio Normal, y una Mondial de 150 cilindradas en el barrio Virgen del Rosario, de esta ciudad.

Por último, alrededor de las 09:30 horas, en el barrio República Argentina, los investigadores detuvieron a un hombre con pedido de captura en una causa por robo calificado, secuestrándose además un arma blanca y una barra de hierro.

Los detenidos fueron notificados de su situación procesal y alojados en distintas dependencias, a disposición de la Justicia.