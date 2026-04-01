La Policía desarticuló un centro de distribución de estupefacientes

• La investigación derivo al allanamiento de una vivienda en el barrio San Miguel

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas de Villa General Güemes allanaron una vivienda, detuvieron a un sujeto y secuestraron más de 60 dosis de marihuana, entre otros elementos vinculados a la actividad ilegal.

La medida se concretó en horas de la mañana de este jueves, tras varias semanas de tareas investigativas llevadas adelante por personal especializado, con la colaboración de la Unidad Regional Siete.

Las pesquisas permitieron reunir pruebas suficientes que fueron presentadas a la Magistratura correspondiente quien otorgó la medida judicial.

Durante el operativo, los efectivos incautaron más de 60 envoltorios de polietileno con marihuana fraccionada lista para la venta, cocaína de alta pureza, psicofármacos, teléfonos celulares, una balanza de precisión y dinero en efectivo, entre otros elementos utilizados para la actividad ilícita.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia.