Investigan el incendio de una vivienda

• Se hallaron evidencias que confirman que el fuego se inició mediante la utilización de una fuente externa

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena investigan la participación de al menos dos personas en el incendio de una casa del barrio Fray Salvador Gurrieri, de la ciudad de Formosa.

El hecho ocurrió el domingo último, alrededor de las 21:30 horas, y el damnificado relató a los policías que al regresar a su domicilio observó que dos sujetos salían de su vivienda y se dieron a la fuga por calles internas.

Al ingresar al inmueble, constató una intensa emanación de humo proveniente de una de las habitaciones, donde varias prendas de vestir estaban cubiertas de llama.

Ante la situación, arrojó agua en baldes y evitó que el fuego se propague hacia otros sectores de la casa.

En el lugar, el personal de la Delegación Policía Científica documentó fotográficamente el interior de la vivienda y relevó el sector afectado.

Según la inspección de los especialistas del Cuerpo de Bomberos, el fuego se inició mediante una fuente externa; mientras siguen las tareas investigativas en el marco de la causa por “Daño por incendio”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.