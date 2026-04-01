En Formosa sigue disponible la colocación gratuita de implantes subdérmicos en los centros de salud y hospitales

Además de otros, el sistema público de salud ofrece este método anticonceptivo seguro, que puede utilizarse en cualquier etapa de la vida fértil, no afecta la lactancia y brinda protección de hasta por cinco años.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo las políticas públicas de salud sexual y reproductiva, garantizando el acceso gratuito al implante subdérmico, un método anticonceptivo seguro, eficaz y de larga duración que se coloca en efectores sanitarios de toda la provincia.

Actualmente, se utiliza el implante de una varilla, dispositivo que se coloca debajo de la piel, en la cara interna del brazo y que libera hormonas de manera progresiva para prevenir el embarazo. Tiene una duración de entre tres y cinco años, de acuerdo con el monitoreo que realiza el profesional obstetra, requiriendo mínimos cuidados y controles periódicos.

Desde el Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva se recuerda que este método puede ser utilizado por personas en edad fértil, sin límite de edad, tanto en la adolescencia como en la adultez, sin necesidad de estudios previos para su colocación y con una efectividad cercana al 99%. Además, al ser retirado, la fertilidad se recupera de manera inmediata.

Al respecto, la licenciada Mónica Tibiletti destacó que “en todos los efectores sanitarios de la provincia, quienes están interesadas en optar por este método anticonceptivo, pueden acudir a buscar asesoramiento”, subrayando la importancia de contar con información adecuada para la elección del método más conveniente.

Entre sus beneficios, la profesional recalcó que “no afecta la lactancia”, por lo que resulta una opción especialmente indicada para el período posterior al parto, siendo además “una buena elección que se puede solicitar luego de un evento obstétrico para ser colocado antes del alta”.

Planificación familiar y procreación responsable

Asimismo, señaló que el sistema público provincial dispone de una amplia canasta de métodos anticonceptivos gratuitos, además de los implantes subdérmicos, incluyendo “comprimidos orales combinados y también de solo progesterona indicado durante la lactancia; inyectables con duración de uno y tres meses; dispositivos intrauterinos; preservativos; y la pastilla de emergencia”.

En relación a eso, Tibiletti afirmó que el Gobierno provincial mantiene su firme compromiso con el acceso universal a la salud, promoviendo la planificación familiar responsable y la procreación responsable, acercando a la comunidad múltiples opciones anticonceptivas, con asesoramiento profesional en cada centro de salud y hospital ubicado a lo largo y ancho del territorio formoseño.



