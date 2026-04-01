La Maratón Internacional de Formosa 2026 fue todo un éxito

El atleta oriundo de Laguna Yema, Adrián Paliza, fue el ganador de los 42 kilómetros, como también Daniela Ferreira Roques. La competición se consolida como evento deportivo en la provincia.

El arquitecto Edgar Pérez, administrador del Instituto de Asistencia Social (IAS), organismo que fue parte de la organización junto a la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS), el equipo “Bendito Running”, conjuntamente con otras áreas del Gobierno de Formosa, señaló que la segunda edición de la Maratón Internacional de Formosa 2026 “nos dejó una jornada a pleno de deporte que fue maravillosa”.

Se desarrolló durante la mañana de este domingo 26 en la ciudad capital, con la participación de “atletas de todo el NEA y otras regiones de la Argentina, como de otros países”.

Dicho evento les “brindó todas las condiciones para que ellos se sintieran seguros, conformes y cuidados”, subrayó el funcionario, por lo que expresó que se dejó “la vara bien alta”, pensando a futuro en una “nueva edición”.

Es decir que “esta segunda edición permitió también hacer hincapié en mejorar el trazado, brindarle al atleta visitante que conozca Formosa y todo lo que es la política pública reflejada en infraestructura deportiva, recreativa, de salud y las demás áreas”, puso en relieve.

Por ello, aseguró Pérez que “el trabajo hecho desde los diferentes organismos ratifica claramente la decisión del gobernador Gildo Insfrán de tener al deporte como una herramienta que una a los pueblos en un momento tan complicado de la Argentina y donde el deporte no está en la agenda del Gobierno nacional”.

En ese mismo sentido se expresó la presidenta de la FAS, la arquitecta Blanca Denis, quien dijo que “nosotros siempre confiamos que acá, en Formosa, tenemos un Modelo Formoseño, que es un proyecto político que nos permite realizar este tipo de eventos”.

Valoró así el compromiso que asumieron los distintos organismos, y esbozó que “el resultado superó nuestras expectativas”.

“A pesar de que a nivel nacional estamos viviendo una crisis total, una catástrofe, por el Gobierno del presidente Javier Milei, gracias a la gestión de Insfrán “en Formosa podemos organizar este tipo de eventos del ámbito deportivo”, sostuvo categórica.

El secretario de Deportes y Recreación Comunitaria Mario Romay también calificó a esta jornada como una de las más importantes, donde los atletas compitieron en 42, 21 y siete kilómetros.

En cuanto a las condiciones del tiempo, dijo que por suerte mejoraron, lo que “ayudó a los corredores a que lograran buenos tiempos”, y agregó el hecho de que se haya ampliado el trazado, permitiendo mostrarles a ellos “más a la ciudad capital”.

Eso, resaltó, “es lo importante siempre mostrar a Formosa como destino de eventos deportivo”, así también este evento va ganando “poco a poco mayor trascendencia para los maratonistas de la región”.

Por último, saludó al ganador de los 42 kilómetros Adrián Paliza, quien es oriundo de Laguna Yema y fue campeón de varias instancias provinciales en atletismo.

Representando a Formosa, logró resultados destacados en Mar del Plata. En esa ciudad de la provincia de Buenos Aires se desarrollaban los Juegos Evita hasta que esos finalmente fueron desfinanciados por la Nación, ante lo cual Formosa creó sus propios Juegos Evita.

En ellos también tuvo oportunidad de participar, por eso Romay significó que “fue una gran alegría reencontrarnos con él” porque eso significa que “sigue transitando por el camino del deporte”.







