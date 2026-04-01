Jornadas de Actualización en Derecho: IA en procesos administrativos

El intendente Jorge Jofré participó este miércoles, de la apertura institucional de la “Jornada de Actualización en Derecho: Inteligencia Artificial en procesos administrativos; Funcionamiento del Consejo de la Magistratura y Reforma Laboral”, oportunidad en que tuvo a su cargo las palabras iniciales ante profesionales, agentes de la administración pública y público interesado.

Durante su intervención, el jefe comunal remarcó la importancia de acompañar los cambios sociales, tecnológicos y administrativos de este tiempo, sin perder de vista el sentido humano que debe orientar toda decisión pública.

“Desde el Municipio de la ciudad de Formosa, entendimos desde siempre la necesidad de gestionar la ciudad acompañando los cambios y avances que la sociedad incorpora en su evolución”, sostuvo Jofré, al señalar que ese proceso debe servir para potenciar “la característica moderna, inclusiva y participativa” de la ciudad.

Al referirse al avance de la inteligencia artificial, el Intendente planteó que esta herramienta ya no pertenece al futuro, sino al presente cotidiano de la sociedad. En esa línea, expresó que “la Inteligencia Artificial aparece hoy como una extensión de nuestra cultura”, una creación humana que obliga a repensar el modo en que el Estado administra, decide y se vincula con la ciudadanía.

“La Inteligencia artificial es una herramienta extraordinaria que ya está inserta en nuestra vida cotidiana”, afirmó Jofré, aunque aclaró que, como toda herramienta, debe ser asumida con criterio y responsabilidad. En ese sentido, remarcó que “la dirección o hacia donde la dirigimos siguen siendo, inequívocamente decisiones del hombre”.

Hacia el cierre de sus palabras, Jofré convocó a los participantes a aprovechar la jornada como una instancia de formación, reflexión crítica y apertura a nuevos conocimientos. “Es mi deseo que se lleven de estas jornadas la mochila cargada de más conocimiento”, expresó, pero agregó que también espera que se retiren con “la mente abierta a nuevas expectativas, nuevas herramientas para el bien común”.

Finalmente, el Intendente dio la bienvenida a todos los presentes y especialmente a quienes visitaron por primera vez la ciudad, expresando el deseo de que puedan llevarse “el mejor de los recuerdos de nuestra ciudad, su gente, su paisaje urbano pleno del verde de la rica naturaleza con la que convivimos”.





Tras las palabras del procurador General, Dr. Fernando Rigotti, se dio inicio al desarrollo del programa donde se bordaron temáticas de alta relevancia para el ejercicio profesional y la gestión pública contemporánea. En ese marco, la doctora Lorena Clienti expuso sobre el funcionamiento de los Consejos de la Magistratura y los jurados de enjuiciamiento, además presentó los detalles de los convenios de cooperación tecnológica e institucional firmados entre el Consejo de la Magistratura y el municipio, que dio origen a la plataforma digital “Mi Reclamo”, orientada a optimizar la gestión de reclamos en materia de consumo.

Por su parte, el doctor Alberto Biglieri, conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, desarrolló la temática vinculada a la aplicación de la inteligencia artificial en los procedimientos administrativos, aportando una mirada actualizada sobre los desafíos y oportunidades que plantea la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito estatal.

Finalmente, el doctor Sebastián Peña, especialista en Derecho Laboral, abordó el impacto de la reforma laboral en el ejercicio profesional de la abogacía, generando un espacio de análisis sobre las transformaciones recientes en el campo jurídico.



