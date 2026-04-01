El Partido Intransigente de Formosa rechaza enérgicamente el pedido de intervención federal

El Partido Intransigente (PI - Formosa), presidido por el profesor Luis Alberto Recalde, expresa su más firme rechazo al pedido de intervención federal a la provincia impulsado por sectores de la oposición.

“Consideramos que esta iniciativa constituye un grave atentado contra el federalismo argentino y un claro intento de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas por los formoseños que se manifestó por el Modelo que encabeza el Doctor Gildo Insfrán”, se expresó.

“Formosa cuenta con instituciones democráticas plenamente vigentes, elegidas legítimamente por su pueblo”. “Pretender intervenir Formosa desde Buenos Aires representa una actitud centralista y autoritaria que creíamos superada en la historia argentina”.

“El Partido Intransigente siempre ha defendido la autonomía provincial, y el respeto a las competencias locales plasmadas en la Constitución”.

“La intervención federal solo debería ser una medida excepcional y de último recurso ante la quiebra total del orden institucional, situación que claramente no se presenta en Formosa”, se expresó.

“Utilizar la intervención como herramienta política resulta inaceptable y peligroso para la convivencia democrática”.

Desde el Partido Intransigente de Formosa, “llamamos a todos los sectores políticos, sociales y productivos de la Provincia a unirnos en defensa de la autonomía y del federalismo real”.



El PI reafirma su pleno e irrestricto apoyo al Doctor Insfrán

"Reconocemos en su liderazgo una gestión comprometida con el desarrollo de Formosa, la defensa de los intereses de nuestro pueblo y la preservación de la autonomía provincial frente a cualquier tipo de presión externa".

"Su trayectoria y dedicación al servicio público son un ejemplo de coherencia y firmeza en la defensa de los valores federales."







