Mayans participó de un encuentro donde se analizó una iniciativa para defender al INTA

Mayans advirtió que el gobierno de Milei está decidido a destruir el Estado. "Nosotros, como decía Perón, tenemos que enfrentar un proceso de reconstrucción", de cara a contrarrestar los efectos de las políticas neoliberales.



El formoseño destacó que "el INTA es una entidad muy querida por el pueblo argentino" y aseveró que es un organismo que se debe defender en función de un proyecto de recuperación de la Argentina.



"Este es un gobierno de la entrega total del país", apuntó Mayans y afirmó que "las políticas liberales afectan gravemente la vida del pueblo", al destacarla importancia de generar propuestas no solamente para encarar la actual coyuntura sino para presentar ante la población con el fin de un claro y verdadero cambio de rumbo en los destinos del país.





El vicepresidente del Partido Justicialista, José Mayans, participó hoy de una reunión con el presidente de la comisión de Asuntos Agrarios partidaria, Julián Domínguez, en la que se abordó una iniciativa de salvataje del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).Del encuentro, realizado en la sede del PJ nacional, participaron también el senador nacional bonaerense Eduardo "Wado" de Pedro, su par por el Chaco Jorge Capitanich, el ex ministro de Agricultura Luis Basterra, junto con especialistas del sector y trabajadores del instituto, que el actual gobierno nacional pretende desguazar.