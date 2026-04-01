El Chorro: Secuestraron herramientas robadas y detuvieron a dos hombres

Los imputados fueron atrapados en pleno intento de comercialización de los objetos mal habidos

Efectivos de la Comisaría de El Chorro esclarecieron un hecho de robo cometido en una carpintería, aprehendieron a dos hombres y secuestraron las herramientas sustraídas.

El procedimiento se realizó el sábado último, alrededor de las 18:30 horas, tras el ilícito en un taller ubicado en el barrio La Pista de la mencionada localidad.

El trabajo de investigación policial permitió capturar a los dos sospechosos y secuestrar los elementos denunciados como sustraídos, en el justo momento que lo ofrecían a la venta.

Los detenidos fueron trasladados hasta la sede policial, donde permanecen alojados a disposición de la Justicia, en el marco de las actuaciones legales. (Con foto).







