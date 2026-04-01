Incautaron un camión y vacunos por distintas irregularidades

Fue durante un operativo policial sobre la Ruta Provincial N° 28 y la Ruta Nacional N° 86

Efectivos de la Subcomisaría Posta Cambio Zalazar, en trabajo conjunto con la Delegación Unidad Especial de Asuntos Rurales (U.E.A.R.), secuestraron un camión que transportaba animales.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 11:20 horas del sábado último, en la intersección de las Rutas Provincial N° 28 y Nacional N° 86, donde los uniformados interceptaron el vehículo que trasladaba ganado.

Al verificar la documentación, constataron que el conductor circulaba sin licencia de conducir ni seguro obligatorio.

Luego, al inspeccionar la carga, establecieron que trasladaba tres vacas y un toro con guía de campaña, sin el control de carga actualizado, lo que constituye una infracción al Código Rural vigente.

Posteriormente, los efectivos de la Delegación UEAR Posta Cambio Zalazar, comprobaron que las marcas de los vacunos coincidían con la documentación presentada, descartándose la comisión de delito.

Por ello, secuestraron los elementos en cuestión y se inició una causa contravencional con intervención del Juzgado de Paz.



