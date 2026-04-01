El Consejo de la Abogacía rechazó el pedido de Intervención Federal a la Provincia de Formosa

Con firma del Presidente de la entidad profesional que congrega a los abogados de la provincia de Formosa, Dr. Horacio Gorleri, y de la Vicepresidenta, Dra. Sandra Báez, la institución se manifestó en un comunicado por el “firme rechazo al pedido de Intervención Federal a la Provincia presentado por un senador nacional”.

Desde el Consejo de la Abogacía se indicó que la Constitución Nacional establece en su artículo 1° la forma federal de gobierno y, en su artículo 5°, garantiza a las provincias el dictado de sus propias constituciones y la organización de sus poderes sin intervención del Gobierno Federal, salvo en los casos expresamente previstos en el artículo 6°.

“La intervención Federal es una herramienta de carácter excepcional y subsidiario, no un mecanismo ordinario de control político”.

“A la fecha, no se advierten elementos objetivos que acrediten la cesación del funcionamiento de los tres Poderes del Estado Provincial de Formosa”, se resalta en el comunicado.

Asimismo, se señala: “El Poder Ejecutivo ejerce sus funciones, la Legislatura sesiona conforme a sus atribuciones y el Poder Judicial continúa impartiendo Justicia con su estructura Institucional vigente”.

“La existencia de disensos políticos o de reclamos sectoriales no configura por sí misma una causal de intervención, pues ello es inherente al juego democrático dentro de un Estado de Derecho”.

“El remedio Institucional frente a eventuales irregularidades o conflictos debe buscarse dentro del propio sistema provincial, a través de los controles y equilibrios previstos en la Constitución”.

“La Intervención Federal por fuera de los supuestos constitucionales altera el equilibrio del federalismo, vulnera la autonomía provincial y debilita la confianza ciudadana en las instituciones”.

“Es por ello que, en defensa del Estado de Derecho, de la división de poderes, del principio federal y de la autonomía provincial, este Consejo insta a que cualquier controversia sea canalizada por las vías legales, institucionales y democráticas correspondientes”.

“Los disensos políticos, propios de toda democracia plural, no se resuelven mediante la suspensión extraordinaria de las instituciones provinciales, sino a través del debate público, la participación ciudadana y, en definitiva, del veredicto soberano de las urnas”, se puntualizó.

Desde el Consejo de la Abogacía se afirma que: “La Intervención Federal no puede ser utilizada como herramienta de disputa política ni como atajo frente a diferencias partidarias o sectoriales”.

“Su empleo por fuera de los supuestos estrictamente previstos por la Constitución Nacional importaría una grave alteración del sistema federal, un debilitamiento de la autonomía provincial y un precedente institucional inadmisible”.

“Por tales razones, el Consejo de la Abogacía rechaza categóricamente todo intento de intervención federal que no encuentre sustento objetivo, constitucional y excepcional, y reafirma que la estabilidad institucional, la vigencia de las autoridades legítimamente constituidas y el respeto por la voluntad popular constituyen pilares esenciales e irrenunciables de la República”.