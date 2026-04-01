Incendió dos motos y terminó tras las rejas

• La rápida respuesta policial y la participación ciudadana permitieron resolver el caso

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta aprehendieron a un hombre por incendiar dos motocicletas de 110 cilindradas, en el barrio Simón Bolívar de esta ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 1:00 horas del miércoles último, cuando la Policía acudió a un requerimiento en una vivienda ubicada en la manzana 10.

Allí, un vecino denunció que escuchó gritos y vio que un individuo en aparente estado de ebriedad prendió fuego a los rodados estacionados en el sector frontal del inmueble.

Una vez en el lugar, los policías advirtieron que las llamas fueron extinguidas y las motos resultaron dañadas.

A todo esto, el personal de la Delegación Policía Científica realizó las tareas periciales en el lugar, donde se procedió a la aprehensión del autor del hecho, quien fue notificado de su situación procesal y alojado en la celda policial.

Por el caso, se iniciaron las actuaciones judiciales por el delito de “Daño por incendio”, con intervención de la Justicia provincial.