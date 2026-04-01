Avanza la investigación del robo a un comercio en el barrio La Floresta

• El trabajo policial y la participación ciudadana son fundamentales para el esclarecimiento de ilícitos





Uniformados de la Comisaría Seccional Tercera recuperaron un freezer sustraído de un kiosco del barrio La Floresta de esta ciudad y continúan las tareas para hallar el resto de los objetos, en el marco de la causa por “Robo”.

El caso fue denunciado el martes último por una comerciante y los efectivos de la dependencia fueron hasta el lugar con el perito y fotógrafo de la Dirección de Policía Científica, quienes realizaron las pericias en el lugar, con documentación de la escena y la recolección de indicios de interés.

Según las tareas de investigación, entre las 2:00 y las 05:30 horas de ese día, los delincuentes violentaron el candado del portón de acceso e ingresaron al domicilio donde funciona el negocio, llevándose un freezer, mercaderías en general, bebidas, alimentos, cigarrillos y otros elementos de uso doméstico.

Luego se iniciaron las tareas investigativas y la participación ciudadana y los policías establecieron que uno de los objetos sustraídos estaba en una vivienda de la zona.

Una vez en el lugar, una mujer entregó en forma voluntaria un freezer que fue reconocido como propiedad de la damnificada.

Después se labraron las diligencias procesales y el equipo de refrigeración secuestrado fue restituido a la damnificada, de acuerdo a lo ordenado por las autoridades judiciales.

La investigación continúa para identificar y aprehender a los presuntos autores del ilícito.