Laguna Blanca: Hubo aprehendidos, secuestros de armas de fuego y objetos sustraídos

• Estos son los resultados del trabajo de prevención e investigación policial

Integrantes de la brigada de investigaciones de la Comisaría Laguna Blanca llevaron adelante distintos procedimientos que culminaron con la detención de tres hombres, el secuestro de armas de fuego y el recupero de bienes de valor sustraídos, en jurisdicción de la mencionada localidad.

El primer procedimiento se realizó el domingo en una zona de monte de la Colonia Cocué Guazú, donde un hombre intentó intimidar al personal policial con una escopeta, razón por la cual terminó aprehendido.

En el lugar se secuestraron una escopeta, un rifle de aire comprimido modificado para cartuchos calibre 22, una motobomba gasolera de 6,5 HP y dos bombas periféricas, estableciéndose que una de ellas fue sustraída días atrás.

El segundo caso se concretó el lunes último al mediodía en el barrio San Juan, donde se detuvo a un hombre de 34 años en cumplimiento de un mandamiento judicial en una causa por “Lesiones en contexto de violencia de género”.

La tercera intervención tuvo lugar en el barrio Gendarmería Nacional, donde se aprehendió a un joven por el hurto de rollos de alambre.

En la continuidad de la investigación, también fue implicado en la sustracción de una motoguadaña recuperada en una vivienda del barrio San Juan.

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de turno.



