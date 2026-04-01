Hallan una motocicleta y droga en distintas intervenciones

Fue en el marco de tareas investigativas y preventivas realizadas durante el fin de semana

Integrantes de la Subcomisaría María Cristina, recuperaron una moto robada y demoraron a un menor con droga, durante operativos preventivos en zona rural.

El primer procedimiento fue el sábado, por una causa de hurto y la investigación llevó a los policías hasta una vivienda de la comunidad “El Quebrachito”.

Allí, un vecino manifestó que días atrás encontró la moto abandonada cerca de San Miguel, y la llevó a su domicilio, sin dar aviso por temor a verse involucrado.

Los efectivos verificaron de los guarismos, y confirmaron que se trataba del rodado denunciado. El vecino entregó de manera espontánea y quedó secuestrado a disposición de la Justicia.

La segunda intervención, fue durante recorridas preventivas por un camino vecinal de Campo del Hacha, donde los policías intentaron identificar a un joven que intentó evadir el control policial.

Al ser demorado, y en presencia de testigos, constataron que tenía en su poder once envoltorios con una sustancia vegetal similar a cannabis sativa.

El demorado, resultó ser un menor de 15 años, razón por la cual dieron intervención inmediata a su progenitor.

Posteriormente, integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas realizaron las pruebas correspondientes y confirmaron que se trataba de marihuana.

Por disposición de la Magistratura interviniente, el menor fue entregado a su padre bajo guarda tutelar, mientras que la sustancia quedó secuestrada en el marco de las actuaciones legales.



