Hallan una motocicleta y droga en distintas intervenciones
Fue en el marco de tareas investigativas y preventivas realizadas durante el fin de semana
Integrantes de la Subcomisaría María Cristina, recuperaron una moto robada y demoraron a un menor con droga, durante operativos preventivos en zona rural.
El primer procedimiento fue el sábado, por una causa de hurto y la investigación llevó a los policías hasta una vivienda de la comunidad “El Quebrachito”.
Allí, un vecino manifestó que días atrás encontró la moto abandonada cerca de San Miguel, y la llevó a su domicilio, sin dar aviso por temor a verse involucrado.
Los efectivos verificaron de los guarismos, y confirmaron que se trataba del rodado denunciado. El vecino entregó de manera espontánea y quedó secuestrado a disposición de la Justicia.
La segunda intervención, fue durante recorridas preventivas por un camino vecinal de Campo del Hacha, donde los policías intentaron identificar a un joven que intentó evadir el control policial.
Al ser demorado, y en presencia de testigos, constataron que tenía en su poder once envoltorios con una sustancia vegetal similar a cannabis sativa.
El demorado, resultó ser un menor de 15 años, razón por la cual dieron intervención inmediata a su progenitor.
Posteriormente, integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas realizaron las pruebas correspondientes y confirmaron que se trataba de marihuana.
Por disposición de la Magistratura interviniente, el menor fue entregado a su padre bajo guarda tutelar, mientras que la sustancia quedó secuestrada en el marco de las actuaciones legales.