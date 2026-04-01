Solís en Ingeniero Juárez: “Trabajamos con políticas que ponen en el centro al pueblo y defienden sus derechos”

En Ingeniero Juárez, el Vicegobernador ratificó el compromiso del Estado provincial presente frente a los ajustes nacionales.

En el marco de un nuevo despliegue territorial, el vicegobernador de Formosa, Eber Solís visitó este viernes 10 la localidad de Ingeniero Juárez.

Durante su recorrido por el barrio Obrero, encabezó un encuentro con vecinos y referentes locales, con el objetivo de profundizar las acciones impulsadas por el Modelo Formoseño en el oeste provincial.

Solís estuvo acompañado por el doctor José Fernández, director del hospital local y los concejales Walter Albornoz, Hugo Salinas y Luis Duarte.

“Dialogamos sobre las distintas realidades y necesidades de la comunidad, escuchando cada propuesta con el compromiso de seguir trabajando con el Estado provincial presente, para un mejor porvenir”, expresó el Vicegobernador.

Posteriormente, la comitiva compartió un almuerzo con las familias del barrio, “fortaleciendo los lazos y reafirmando el camino de trabajo conjunto, en el marco del Modelo Formoseño que conduce nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Insfrán, con políticas públicas que ponen en el centro al pueblo y defienden sus derechos frente a los ajustes del Gobierno nacional”, enfatizó.



