Pueblo y Gobierno de San Martín Dos repudiaron el proyecto que busca intervenir Formosa

Aseveraron que la intención detrás es “desplazar al Gobierno legítimamente elegido” por los formoseños; y que el mismo es “una ofensa directa a la autonomía de nuestra provincia consagrada en la Constitución Nacional”.

A través de una contundente declaración, el pueblo y Gobierno de Posta San Martín Dos, repudió el proyecto de ley de intervención federal a la provincia de Formosa presentado por el senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni.

El documento recordó que el legislador por la minoría fue candidato a gobernador en las elecciones provinciales de 2023, por lo que, aseveró, que esta acción “no representa otra cosa que su intencionalidad de desplazar al Gobierno legítimamente elegido por el pueblo de la provincia de Formosa”.

“Y, de esta manera, llegar al poder por un medio diferente al que establece nuestra Constitución Provincial, al no contar con el apoyo suficiente del electorado provincial para poder hacerlo a través del voto”, sostuvo.

Asimismo, el escrito aseguró que este proyecto de ley es “una ofensa directa a la autonomía de nuestra provincia consagrada en la Constitución Nacional” así como a la autodeterminación del pueblo de la provincia de Formosa quien, “con todo derecho elige a sus representantes a través de elecciones justas y limpias, que son la base de una democracia”.

“La intervención federal, en su carácter de remedio extraordinario, únicamente es viable frente a cuadros de severa crisis institucional, fehacientemente comprobados y sustentados en los motivos limitativos que prescribe la Carta Magna”, indicó.

Y consideró que “promover su ejecución prescindiendo de dichos requisitos constituye no solo un agravio a la seguridad jurídica, sino también una maniobra de sometimiento político que transgrede los pilares del régimen federal”.

En ese marco, señaló que los argumentos esgrimidos en el proyecto de ley, “son falsos y manifiestamente insuficientes para justificar la aplicación del art. 8 de nuestra Constitución Nacional”.

“De ninguna manera el Gobierno de la provincia de Formosa reprime de manera brutal a los integrantes de las comunidades indígenas que habitan en su territorio, tal y como manifiesta falsamente el proyecto de ley, sino que por el contrario desde el Gobierno de la Provincia se efectivizan constantemente políticas públicas en beneficios de las comunidades aborígenes que integran nuestra sociedad”, garantizó.

Y ejemplificó con el caso de su localidad que integra a la comunidad de “hermanos originarios” y “podemos sostener ello en forma fehaciente”.

“En nuestra provincia, de ninguna manera, se puede considerar que exista ningún tipo de crisis institucional, sino que, por el contrario, el pueblo formoseño elige a sus representantes en elecciones libres y transparentes, y cuyos resultados reflejan íntegramente la voluntad popular. Todo esto se intenta eludir con este proyecto, intentando desplazar en forma arbitraria a los representantes que el pueblo ha elegido”, ratificó.

Al cerrar el comunicado, manifestaron que, desde la localidad de San Martín Dos, apoyan “enérgicamente al Modelo Formoseño y su conductor, doctor Gildo Insfrán” porque entienden que el proyecto de ley presentado “no es otra cosa que un intento por soslayar la decisión del pueblo y lograr romper esa fuerte relación que existe entre el mismo y su gobierno”.



