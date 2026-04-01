Agradecen al Gobierno provincial por las obras de agua potable que están en funcionamiento en El Potrillo

Dirigentes de la zona de El Potrillo, comunidad del Departamento Ramón Lista, señalaron que, luego de los trabajos de perforación de un nuevo pozo, se dieron respuestas a sus demandas.

En el marco de un crecimiento constante del oeste formoseño gracias a las políticas públicas de la gestión del gobernador Gildo Insfrán, los habitantes de El Potrillo valoraron especialmente las obras en materia de agua potable.

Dichos trabajos permitieron poner en funcionamiento la planta de agua potable y el nuevo pozo perforado después de que el anterior cumpliera con su vida útil.

La ejecución de esa obra estratégica se hizo a una profundidad de 412 metros y estuvo a cargo del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP).

Por ese motivo, los habitantes de El Potrillo y zonas aledañas agradecieron “la restitución del servicio de agua potable, que vuelve a funcionar como siempre lo hizo”.

“Desde el primer día, el Estado provincial estuvo presente, preocupándose y ocupándose de esta necesidad fundamental”, destacaron los referentes de esa zona Moisés Fernández, Prudencio López y Eliseo Palomo.

También resaltaron las políticas públicas “de nuestro gobernador, Gildo Insfrán”, a través de las cuales se llevan “respuestas ante cada situación concreta que se presenta”, como en este caso.

Por eso, “quienes vivimos aquí sabemos bien que su compromiso es real y constante”, a pesar de las críticas de la oposición, que solamente en “épocas de campaña aparece”, en cambio “nuestro Gobernador” trabaja por su pueblo todos los días del año.

“Eso es innegable. Ninguna foto ni escenas armadas podrán ocultar todo lo que se ha logrado en nuestra comunidad”, subrayaron los dirigentes.

Por último, aseguraron que “hoy contamos con la seguridad y los servicios que nos brindan la Policía, el Registro Civil, así como prestaciones en salud, educación, un Instituto Superior, un Centro de Desarrollo Infantil (CDI)”, al igual que “establecimientos educativos en puntos estratégicos y acceso a fibra óptica”.

Es decir que “El Potrillo ha crecido significativamente” de la mano de las políticas públicas provinciales, las cuales, marcaron, “nos incluyen y mejoran la calidad de vida de todos”.



