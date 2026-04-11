El vicegobernador Eber Solís encabezó jornadas deportivas en el oeste formoseño

En una intensa agenda de trabajo por el interior provincial durante el fin de semana compartió con comunidades diversas localidades del oeste formoseño.

Siguiendo las premisas impulsadas por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, el vicegobernador Eber Solís estuvo presente en la localidad de Ingeniero Juárez en la tarde del sábado 11, acompañando la apertura de una nueva edición del Campeonato Interprovincial de Fútbol de la Línea Férrea.

En este evento deportivo participaron más de 30 equipos de Formosa, Chaco y Salta y fue organizado por Pozo de Maza.

“Esta gran competencia une a las comunidades a través del deporte”, expresó el Vicegobernador y felicitó a cada uno de los jugadores.

Torneo Provincial de Veteranos

Por la noche, el mandatario acompañó la final del Torneo Provincial de Veteranos “Ruta 86” en San Martín Dos, donde Laguna Yema se consagró campeón tras un partido definido por penales ante la selección de San Martín Dos.

En este marco, Solís subrayó la importancia de un Estado presente que, bajo la conducción del gobernador Insfrán, garantiza la infraestructura y el apoyo logístico para que estos eventos sean posibles en cada rincón del territorio formoseño.

Sostuvo al concluir que “más que una competencia, estos encuentros fortalecen la integración, el respeto y la pasión por el deporte, reuniendo a familias y comunidades”.







