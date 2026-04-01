Frente al golpismo, Federalismo: El Espinillo se planta en defensa de Formosa





Mientras algunos intentan ganar en los escritorios de Buenos Aires lo que no pudieron ganar en las urnas de nuestra provincia, el Concejo Deliberante de El Espinillo ha emitido una Declaración pública y contundente.

Repudiamos enérgicamente el proyecto de intervención federal impulsado por el senador Francisco Paoltroni. No es una iniciativa legislativa, es un ataque directo a la Democracia formoseña y un desprecio total a la voluntad popular expresada de manera soberana.

¿Por qué decimos NO a la intervención?

Institucionalidad plena:

En Formosa las instituciones funcionan, la paz social reina y los poderes del Estado se ejercen con normalidad. No existen las condiciones que nuestra Constitución exige para una medida tan extrema.

La autonomía de las provincias es sagrada. Pretender intervenir Formosa por diferencias ideológicas es un precedente peligroso que busca desplazar a autoridades legítimamente elegidas por el pueblo.

Nadie desde una oficina en Capital Federal tiene el derecho de ignorar lo que los formoseños decidimos en cada rincón de nuestra tierra, desde el este hasta el oeste.

Este Cuerpo Legislativo no va a ser espectador del atropello. Reafirmamos nuestro compromiso con el sistema republicano y la plena vigencia de nuestras instituciones. A los representantes nacionales les exigimos responsabilidad institucional. La soberanía popular no se negocia. El Espinillo, como toda Formosa, se mantiene de pie, unido y organizado.

"No es casualidad que ataquen a Formosa. Les molesta que aquí, a través del Modelo Formoseño, hayamos construido un sistema que no se arrodilla ante los intereses centralistas. Les molesta nuestra unidad y nuestra capacidad de respuesta organizada. Lo que Paoltroni llama 'crisis' no es más que su propia incapacidad de aceptar que este pueblo tiene memoria y tiene un proyecto de vida propio. Atacar la autonomía provincial es atacar la escuela, el hospital y la ruta de cada paraje; es intentar frenar el progreso que logramos con esfuerzo propio."

"A Paoltroni y a quienes buscan atacar a Formosa les hablo claro: nuestra soberanía no se negocia. No vamos a tolerar que intenten arrebatarnos lo que el pueblo decidió democráticamente. Como Concejal y como formoseño, voy a defender a mi provincia de cualquier intento de intervención. Si quieren ganar, ganen en las urnas; pero con la autonomía de Formosa y el futuro de nuestra gente, no se metan."

¡POR NUESTRA AUTONOMÍA, POR NUESTRAS INSTITUCIONES, POR EL PUEBLO FORMOSEÑO!