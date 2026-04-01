El Hospital de Ingeniero Juárez continúa llevando adelante cirugías programadas

Un servicio gratuito que se brinda a los pacientes de la localidad y de todo el distrito sanitario I. Entre el jueves 23 y el viernes 24 fueron intervenidos un total de 13 pacientes con exitosos resultados.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo el acceso equitativo a la salud en todo el territorio provincial. En este contexto, el Hospital distrital “Eva Perón” de Ingeniero Juárez llevó adelante nuevas jornadas de cirugías programadas, consolidando una política sanitaria que acerca respuestas concretas a las comunidades del oeste formoseño.

El director del nosocomio, doctor José Fernández, informó que “el jueves 23 de abril fueron realizadas siete cirugías. Mientras que el viernes 24, la jornada cerró con un total de seis intervenciones, también programadas”.

Detalló que “entre ellas se hicieron cirugías de vesícula, de apendicitis, también de hernias umbilical e inguinoescrotal y extracción de lipomas” e indicó, que se efectuaron tres cesáreas programadas “y también tres endoscopías tanto altas como bajas “gracias al equipo endoscópico de última tecnología con el que contamos”.

Respecto a la procedencia de los pacientes, el director señaló que fueron derivados desde distintos efectores y comunidades del Distrito Sanitario I, entre ellas Santa Teresa, María Cristina, Lote 8, Vaca Perdida, Pozo de Maza, Los Chiriguanos, así como también de las comunidades ubicadas en la costa del río Bermejo, como Pozo Yacaré, Campo Grande y Pozo de la Piedra.

En ese punto, agregó que muchos pacientes son captados mediante las salidas permanentes a terreno que hace el equipo de salud del hospital juarense, en el marco de operativos de atención primaria que permiten detectar patologías y programar posteriormente las cirugías de acuerdo a cada caso.

Más adelante recalcó, que el hospital cuenta con un moderno quirófano con equipamiento de avanzada, mencionando entre los mismos, la mesa de anestesia con tecnología de punta, una mesa quirúrgica robotizada, luces cialíticas de última generación, torre de laparoscopía para llevar a cabo todo tipo de procedimientos laparoscópicos y un equipo de arcos en C que se utiliza principalmente para hacer las cirugías traumatológicas.

A la vez, señaló que a eso se suma un servicio de diagnóstico por imagen que es clave, ya que posibilita la realización de estudios capaces de brindar un diagnóstico más preciso de las diferentes patologías detectadas, con ecógrafos de última generación y un moderno tomógrafo helicoidal que se encuentra disponible las 24 horas todos los días del año.

El profesional subrayó la relevancia de estas acciones al remarcar que “las intervenciones quirúrgicas son muy importantes porque podemos tratar aquí los problemas de salud que requieren de una cirugía para su resolución. Y a la vez, porque haciéndolo aquí, evitamos que el paciente tenga que ser derivado hacia los hospitales de Formosa Capital”.

En esa línea, aseguró que esto “evita el desarraigo del paciente del lugar donde vive, el alejamiento de su familia y los gastos, entre otras cuestiones que implica tener que trasladarse, sobre todo cuando se trata de grandes distancias”.

Finalmente, Fernández puso en valor la continuidad de este tipo de operativos al señalar que el hospital mantiene una importante actividad quirúrgica, realizando “estas jornadas de cirugías programadas cada 15 días”.



