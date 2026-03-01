Este lunes 6 comenzará la actividad de los talleres en el anexo de la CPS

Las variadas propuestas incluyen atención nutricional, ritmos latinos, danzas regionales, folklore y coro.

El licenciado Rolando Ramírez, administrador general de la Caja de Previsión Social (CPS), informó sobre los talleres gratuitos que desarrolla el organismo, más precisamente en su sede anexa que está ubicada en la calle Belgrano 238 de la ciudad de Formosa. Allí, las actividades en este 2026 darán inicio este próximo lunes 6 de abril.

En ese sentido, destacó el funcionario esta propuesta que ya lleva varios años realizándose en el mencionado lugar. Estos talleres van desde atención nutricional, ritmos latinos, danzas regionales, folklore hasta coro.

En adelante, precisó los días y horarios de cada uno de ellos. Por un lado, está la propuesta de atención nutricional que se dictará los lunes, a partir de las 17.30 horas. Es abierta a “todos los jubilados y pensionados”, pero aclaró que no solamente a los que son de la CPS, sino también a aquellos del orden nacional, incluso pueden asistir familiares y amigos de ellos.

Es decir que es “intergeneracional” la participación que se promueve desde el organismo. Es así que para acceder a estos talleres “no se pide un carnet de jubilado, un recibo, una resolución, nada de nada, simplemente tienen que acercarse los que están interesados”, resaltó.

Luego explicó que el de ritmos latinos, que desde hace dos años se viene dictando, se desarrollará los martes y viernes, de 9.30 a 10.30 horas. En tanto, el de folklore será los jueves, de 18 a 19.30 horas, y viernes de 17.30 a 18.30 horas.

A su vez, la propuesta de danzas regionales irá los martes, de 18 a 19, y, por último, el taller de coro, los martes y jueves, de 17.30 a 18.30 horas.

El haber mínimo del jubilado provincial

En otro orden de temas, destacó Ramírez que, “con este aumento del 7%, que se cobró con el sueldo de marzo, hoy un jubilado provincial tiene garantizado un haber mínimo de piso de $770.800. Y falta todavía el otro 7% más previsto para abril, por lo que aumentaría nuevamente la mínima”.

Así que, en ese sentido, enfatizó contundente que en Formosa “estamos por encima de lo que es el escenario nacional, incluso el doble” del haber que percibe el jubilado nacional de la mínima.

Por ello, realzó que “Formosa tiene un mínimo garantizado muy por encima de la ANSeS”, sin embargo, no se puede pasar por alto que esta crisis que atraviesa el país también “golpea a los formoseños, porque todos tenemos amigos, familiares, e incluso trabajamos con algunos centros de jubilados nacionales que están olvidados ante lo que está haciendo la Nación con ellos”, advirtió.

Por tanto, buscando brindar contención desde el Gobierno provincial frente a las políticas de la gestión del presidente Javier Milei, como siempre, el gobernador Gildo Insfrán impulsa medidas basadas en la justicia social, la equidad y la igualdad de oportunidades, subrayó.

En ese sentido, trajo a colación que el mandatario siempre pregona “que los únicos privilegiados en Formosa son los niños y los adultos mayores”, quedando demostrado en los hechos esa afirmación, ya que “en dos meses se dará un aumento del 14%”, tal como fuera dispuesto para la Administración Pública Provincial.

Esto es “gracias a tener las cuentas claras en la provincia”, lo que permite que “se puedan seguir pagando los sueldos en término” en un escenario de dificultades económicas y recortes que afectan a la coparticipación de las provincias, lamentando que cada vez son más los argentinos que son castigados por las políticas injustas y crueles de la gestión libertaria que solamente gobierna para los sectores más poderosos de la Argentina.







