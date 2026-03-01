El Gobierno de Milei ya acumula un aumento del 510% en el precio del combustible

Según se explicó, no se trata únicamente de una consecuencia del conflicto internacional de Medio Oriente, sino de “abusos de las petroleras, junto con medidas adoptadas por el Gobierno nacional y una avivada en la formación de precios”, lo que termina trasladándose al bolsillo de la gente.

El defensor del Pueblo de Formosa, el doctor Leonardo Gialluca, se refirió a los aumentos que se vienen registrando en los costos de los combustibles, advirtiendo que “es algo inédito, nunca visto en los últimos tiempos en la Argentina”.

En ese sentido, en diálogo con AGENFOR, recordó que desde que asumió el Gobierno de Javier Milei “ya se acumuló más de un 510% de aumento en los combustibles”, señalando que en la provincia de Formosa, “en las últimas semanas de marzo, se han dado entre siete y 13 incrementos en distintos montos en todas las petroleras”.

Dilucidó que si bien desde la gestión libertaria se argumenta que ello tiene que ver con el conflicto bélico en el Medio Oriente, “la realidad es que este relato oficial cae, porque el 50% de aumento de los combustibles está en el petróleo y el otro 50% en impuestos que Nación está recaudando, además de otros beneficios fiscales que también está recargando”.

Es así que en la práctica “se comprueba que son abusos y avivadas de las empresas petroleras que están ganando mucho dinero y, por ende, el Gobierno nacional está recaudando más ingresos que no son distribuidos entre las provincias”, cerró.



