“En Formosa se pueden estudiar carreras que, en muchos lugares, dicen que es el futuro”

Participó de la bienvenida a los ingresantes 2026 en la Casa del Estudiante del Interior. Actualmente ese espacio contiene a más de 400 estudiantes de toda la provincia. Este mismo trabajo se realiza en las ciudades de Corrientes y Resistencia con respaldo del Estado provincial.

El vicegobernador de la provincia, Eber Solís, compartió la tarde del miércoles 8 con estudiantes formoseños oriundos de diversas localidades que cursan sus estudios en capital y, de esta manera, dieron inicio a la temporada 2026 en la Casa del Estudiante del Interior, un espacio sostenido en el tiempo, destinado jóvenes del nivel superior con sede también en Corrientes y Resistencia.

En ese marco, dialogó con AGENFOR y expresó estar “muy contento” por participar de la jornada porque “uno revive viejas anécdotas de cuando tuvo la posibilidad de estudiar”.

“Que teníamos tal vez otra situación, porque estábamos en otra provincia, pero venir aquí y ver un montón de chicos y chicas de diferentes lugares de la provincia que están unidos y reunidos con un objetivo de poder alcanzar sus estudios y que al lado de ellos hay todo un equipo de trabajo y por supuesto el Estado provincial que los acompaña, los incentiva”, sostuvo.

Asimismo, Solís destacó que este espacio de contención se replica también en Corrientes y en Resistencia, Chaco; y recordó que “ha sido impulsado, hace muchos año, por el gobernador Insfrán, desde que él era estudiante”.

En esa línea, ratificó que “estamos totalmente en contra de lo que pide el Gobierno nacional: que el Estado desaparezca”, sino que “creemos y estamos convencidos que el Estado, en su justa medida, corrigiendo inequidad y dando igualdad de posibilidades, es lo que debe defender” ya que “se debe priorizar y es lo que llevamos a la práctica”.

Al finalizar, el Vicegobernador puso en valor que, en la actualidad, en Formosa existen carreras que, “en muchos lugares, dicen que es el futuro”; y resaltó, también, “el potencial” que tienen las nuevas ofertas académicas como las que “está brindando la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB)”.

Ser familia

Por su parte, la doctora María Mejía, coordinadora de la Casa del Estudiante, detalló que durante la jornada del miércoles les dieron la bienvenida a los ingresantes 2026 y valoró la presencia del Vicegobernador porque, “con la confianza que él nos genera, quiso conocer a los nuevos estudiantes” y, en su rol frente al Ejecutivo provincial, representó un “Estado presente”.

“A diferencia a nivel nacional que nos está golpeando y está golpeando a todos los que menos tenemos, PERO aprendemos constantemente del vicegobernador, EBer Solís y obviamente su gestión con el gobernador que siempre ayudaron, desde inicios de esta Casa del Estudiante”, sostuvo.

En ese marco, recordó que “esto no comenzó acá”, sino en Corrientes, cuyo “primer presidente de aquellos estudiantes universitarios fue, justamente, nuestro gobernador Gildo Insfrán”.

“Desde ahí viene la camada, después fue Eber también en el Centro de Estudiantes Formoseños Unidos en Corrientes (CEFUC) y nosotros estamos acá, continuando con ese legado, y constantemente aprendiendo y enarbolando bien en alto la justicia social que es lo que nos mantiene”, indicó.

Además, Mejía precisó que, actualmente, son más de 400 los estudiantes de todo el interior que asisten a la Casita pero, aclaró, que el mismo trabajo realizan en Corrientes y Resistencia con todos los estudiantes formoseños que estudian en esas ciudades vecinas.

“Pero aquí contamos con más de 450 estudiantes universitarios que se los asiste, no solamente en la parte educativa, sino un acompañamiento y una contención general”, aseguró.

Y cerró: “Como siempre les decimos acá: queremos ser esa familia que dejan en el pueblo, que realmente es la contención que muchas veces se necesita, más allá de lo material”.



