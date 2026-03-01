En el centro de salud María Luisa Espinoza instan a reducir el consumo de sal





El Servicio de Nutrición brindó una charla para informar a la comunidad sobre los riesgos de consumir sodio en exceso y la importancia de evitarlo para cuidar la salud y prevenir el desarrollo de numerosas enfermedades, principalmente, las cardiovasculares.

El centro de salud “María Luisa Espinoza” del barrio Juan Domingo Perón, llevó adelante una charla dirigida a pacientes y vecinos, con el propósito de concientizar sobre la importancia de reducir el consumo de sodio y adoptar hábitos alimentarios más saludables.

Al respecto, la licenciada en nutrición María Elena Benítez, integrante del equipo de salud del efector comentó que, durante el encuentro, se hizo hincapié en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la cantidad de sal que debe consumirse diariamente, sobre las consecuencias que acarrea a la salud su consumo en exceso y la importancia de evitarlo.

En ese sentido, detalló que es necesario que la ingesta de sodio sea de dos gramos por día y la de sal, menor a cinco gramos, según lo que indica la OMS. Y advirtió, que actualmente “la mayoría de las personas consume más de la cantidad de sal que se establece como saludable”.

Durante la jornada, se dieron a conocer los principales alimentos que aportan una mayor cantidad de sodio a la dieta. “Un 75% corresponde a los alimentos procesados y ultraprocesados, como embutidos, picadillos, salsas, aderezos, hamburguesas y snacks, entre otros”, indicó.

Asimismo, la profesional subrayó las consecuencias que eso puede generar. “El consumo elevado de sal contribuye al desarrollo de hipertensión arterial, problemas renales, retención de líquidos, cáncer gástrico, obesidad y osteoporosis, por ejemplo”.

Sin embargo, en contraposición a lo anterior, destacó que “La reducción en el consumo disminuye el riesgo de desarrollar tensión arterial alta, ataque cerebrovascular (ACV), enfermedad renal e insuficiencia cardíaca, entre otras afecciones”.

“Reducir el consumo de sal puede marcar una gran diferencia.Es una de las medidas más simples y efectivas para cuidar la salud cardiovascular y al mismo tiempo, la salud en general”, enfatizó Benítez.

Además, durante la charla se promovió la alimentación saludable, destacando, en este caso, la importancia de incorporar alimentos ricos en potasio, que ayudan a regular el sodio en sangre, tales como “banana, palta y semillas, entre otros”, especificó, la licenciada.

También se mencionaron los distintos tipos de sal de uso más frecuente, como la sal de mesa, la sal marina, la sal gruesa “y la sal del Himalaya, considerada más saludable por su aporte en minerales”, remarcó.

Finalmente, la especialista brindó una serie de recomendaciones prácticas para reducir la ingesta diaria de sal: evitar agregar sal extra a las comidas y retirar el salero de la mesa; cocinar con poca o sin sal añadida; leer las etiquetas de los alimentos y bebidas que se compran, optando por aquellos que tienen un menor contenido de sodio y una mayor proporción de potasio; priorizar los alimentos frescos y naturales; utilizar hierbas y especias para realzar el sabor de las comidas en lugar de sal.



