Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental (RISaM) en el Hospital Distrital N°8 “Eva Perón”

Con un acto de bienvenida a los 12 profesionales ingresantes que en el 2026 se suman a este sistema de residencias financiado íntegramente por el Gobierno de Formosa.

La Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental (RISAM) dio apertura el miércoles 1° de abril en el salón ateneo del Hospital Distrital N°8 Eva Perón, donde se llevó a cabo un acto en el que dieron la bienvenida a los nuevos ingresantes de esta propuesta formativa que busca fortalecer el abordaje integral de la salud mental en la provincia de Formosa.

El evento contó con la presencia del director de Salud Mental y Prevención de Adicciones, el licenciado Marcelo Kremis, como también del jefe del Servicio de Salud Mental y Neurociencias del Hospital Distrital N° 8, el doctor Norberto Ramírez y otras autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano.

El licenciado Kremis, dio a conocer que son 12 los profesionales que este año ingresan a la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental (RISaM). “Licenciados en psicología, en trabajo social y en enfermería que se suman a la 6° cohorte”, indicó.

En ese sentido, destacó que dicho sistema de residencias “funciona íntegramente con financiamiento del Tesoro Provincial”, resaltando que esta política sanitaria implementada por el Gobierno de la provincia de Formosa “difiere completamente de la decisión que tomó el Gobierno nacional de quitar su aporte para el funcionamiento de más de 20 Residencias en Salud Mental en todo el país”.

Seguidamente, el especialista en Psicología, resaltó la importancia de esta residencia, marcando que “constituye un sistema de formación de posgrado en el que los profesionales se especializan en salud mental comunitaria”.

Aseguró que el trabajo interdisciplinario con base comunitaria “son el fundamento de un abordaje de la salud mental en forma integral e integrada” dentro de la estrategia de atención primaria de la salud “adoptada por el Estado provincial, incluida en la nueva Constitución e implementada en forma sistémica a través del Ministerio de Desarrollo Humano”.

Durante el acto, se destacó la importancia de la incorporación de los nuevos profesionales al sistema de salud pública provincial, como avance significativo en la consolidación de equipos interdisciplinarios y en la ampliación del recurso humano especializado.

Al mismo tiempo, se afirmó que la (RISaM) tiene por objetivo, promover un trabajo articulado entre los distintos niveles de atención y fomentar un abordaje intersectorial e interdisciplinario, pilares fundamentales para la construcción de un modelo de salud mental más inclusivo, comunitario y centrado en el derecho de las personas.



