El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa presentó la charla abierta sobre las líneas de financiamiento del CFI para PyMEs

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa (CPCEF) realizó este martes por la tarde una charla abierta sobre las “Líneas de Financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para PyMEs”.

El evento se llevó a cabo en la sede de la entidad, ubicada en calle Paraguay de la ciudad de Formosa, y contó con la participación de funcionarios provinciales, representantes del sector privado y miembros del Consejo Profesional.

El Contador Leandro Greco, Presidente del CPCEF, valoró especialmente la convocatoria, que logró reunir a los tres sectores clave: público, privado y profesional.

“Una PyME necesita de un profesional matriculado para crecer. Por eso, qué mejor que este espacio para juntarnos todos e intercambiar conocimientos”, expresó Greco.

El Presidente del Consejo destacó la articulación entre el sector público y los profesionales de Ciencias Económicas para facilitar el acceso al crédito en un contexto económico complejo.

“Hubo una gran concurrencia presencial, muchas consultas desde el interior provincial para seguir la charla por Zoom y una transmisión en vivo por Facebook que rompió récord de visualizaciones”, agregó.

Greco evaluó positivamente el desarrollo del encuentro: “Fue una charla muy práctica, con disertantes de excelente nivel y ejemplos concretos. Se cumplió el objetivo principal: desmitificar muchos aspectos sobre los créditos y sus requisitos. Quedó claro que son procesos transparentes y con respaldo digital”.

Además, resaltó el rol fundamental del Contador Público “tanto en lo ético como en lo técnico-legal” a la hora de acompañar a las empresas en estos trámites.

Las líneas de créditos lanzadas por Insfrán son muy positivas

Por su parte, el Subsecretario de Desarrollo Económico de la Provincia, Horacio Cosenza, agradeció la invitación del Consejo y valoró la iniciativa en un momento económico nacional difícil.

Cosenza ponderó las líneas de crédito lanzadas por el Gobernador Gildo Insfrán junto al Secretario General del CFI, Ignacio Lamothe. “El objetivo fue explicar en detalle las distintas líneas disponibles, sus plazos, tasas de interés y los sectores a los que están dirigidas”, explicó.

“Los empresarios necesitan del apoyo de los contadores para preparar toda la documentación legal, especialmente la relacionada con la parte impositiva y la presentación de balances”, señaló.

“Por eso nos pareció muy interesante la propuesta del Contador Greco y aceptamos el desafío de venir a despejar todas las dudas posibles”.

El funcionario reveló que, desde el lanzamiento de las líneas, ya se registraron más de 400 consultas y más de 50 créditos se encuentran en trámite formal de aprobación.

“Estas líneas son muy positivas para los empresarios. Tienen características flexibles y, en el primer año, una tasa fija del 21%”, detalló Cosenza.

Entre las líneas disponibles mencionó las destinadas al sector primario, sistemas y tecnología de riego, agropecuario, turístico, industrial, servicios industriales, una línea específica con tasas diferenciales para mujeres y para el sector comercial.

Además de Cosenza, participaron de la explicación técnica, El Ing. Diego Bareiro, Responsable de la Unidad de Enlace Provincial del CFI, el Lic. Maximiliano Melgarejo, Director de Asuntos Estratégicos del Ministerio de Economía de la provincia y el CP Javier Capra, vocal y responsable de la comisión de Pyme del CPCEF.







