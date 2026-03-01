Llega la feria extraordinaria del PAIPPA con la comercialización de chivitos del oeste formoseño

En la ciudad capital, el kilo se venderá a $6500 en la sede del Polideportivo del barrio La Paz.

Al igual que todos los años, por la festividad de Semana Santa, el Instituto PAIPPA realizará una feria extraordinaria, donde además de su oferta habitual, se comercializarán reses de chivitos paipperos del oeste provincial.

La responsable del área de Promoción y Planificación del Instituto PAIPPA, Paola Casco, confirmó que este miércoles 1° de abril, en la ciudad capital, se encontrará a la venta el clásico chivito del oeste formoseño a tan solo $6500 el kilo.

Será en el Polideportivo del barrio La Paz, situado en Joaquín de los Santos al 1200. Allí también estará presente el Área de Valor Agregado realizando empanadas de chivito, una comida típica de la zona oeste de la provincia.

“En esta oportunidad se elaborarán empanadas (con carne) de chivitos paipperos e ingredientes que se encuentran en la feria”, explicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) e invitó al vecino interesado en aprender esta receta a que “la presencie y, de paso, deguste”.

Destacó que se cuenta con unas 250 reses y que una parte será remitida al Programa Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF), ya que también ofrecerá al público este producto cárnico.

Para cerrar, remarcó que “el precio ofrecido cuida la economía del hogar” y recomendó a los interesados que se acerquen “temprano” al punto de venta, teniendo en cuenta que “a las seis en punto se abre la feria y hay personas que desde la madrugada ya están haciendo cola”.



