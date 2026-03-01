El Hospital de Alta Complejidad reafirma su rol en el cuidado de la salud

En el marco del Día Mundial de la Salud, la institución destaca su impacto en la atención médica, la innovación tecnológica y el acompañamiento integral a pacientes de toda la región.

Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia del acceso a una atención médica de calidad y el compromiso de los sistemas de salud con la comunidad.

En este contexto, el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” se consolida como un centro de referencia regional en medicina de alta complejidad, brindando respuestas a patologías que requieren diagnóstico y tratamiento especializado.

Desde su creación, la institución ha marcado un antes y un después en el sistema sanitario provincial, permitiendo que miles de pacientes accedan a prácticas de alta complejidad sin necesidad de trasladarse a otras provincias. Con más de 300 trasplantes realizados, este logro no solo representa un avance médico, sino también cientos de nuevas oportunidades de vida para pacientes y sus familias.

El Hospital cuenta con una amplia red de servicios especializados que abarca áreas críticas como terapia intensiva, cardiología, oncología, neurociencias, diagnóstico por imágenes, diálisis, entre otras. La incorporación permanente de tecnología de vanguardia permite llevar adelante procedimientos complejos dentro del sistema público de salud, garantizando equidad en el acceso y calidad en la atención.

Además, forma parte activa de la red sanitaria provincial, trabajando de manera articulada con hospitales y centros de salud de toda la provincia. Esta integración posibilita la derivación oportuna de pacientes y una respuesta eficiente ante emergencias, fortaleciendo el sistema de atención integral.

Otro de los pilares fundamentales de la institución es la formación profesional. A través de residencias médicas, programas de especialización y capacitaciones continuas, el HAC contribuye al desarrollo de nuevos profesionales, consolidando un modelo de salud basado en el conocimiento, la actualización permanente y la excelencia.

Detrás de cada atención, cada diagnóstico y cada intervención, existe un equipo multidisciplinario comprometido con el bienestar de los pacientes. Médicos, enfermeros, técnicos y personal administrativo trabajan de manera coordinada, priorizando no solo la atención médica, sino también el acompañamiento humano en cada etapa del proceso de salud.

En este Día Mundial de la Salud, el mensaje es claro: cuidar la salud es una tarea colectiva. La prevención, los controles periódicos y el acceso a información confiable son fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población.



