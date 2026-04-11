El Hospital distrital N° 8 Eva Perón continúa acompañando a las embarazadas con el Curso de Preparación Integral para la Maternidad

Con encuentros semanales a cargo del servicio de obstetricia y la colaboración de un equipo interdisciplinario de profesionales abocados a brindar contención y apoyo a las gestantes y sus familias durante el proceso de gestación, parto y puerperio.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa desarrollando de manera sostenida el Curso de Preparación Integral para la Maternidad (PIM) en el Hospital distrital N° 8 “Eva Perón”, una propuesta destinada a brindar acompañamiento, información y contención a las gestantes y su entorno familiar.

Este servicio gratuito que se brinda a la comunidad, está bajo la coordinación del servicio de obstetricia del nosocomio, que cuenta con la colaboración de otras áreas como enfermería, nutrición, psicología y la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental (RISaM).

Al respecto, la licenciada en Obstetricia, Yolanda Rojas, quien se encuentra a cargo del curso, explicó que “los encuentros se realizan semanalmente, los miércoles a partir de las 14 horas, y están dirigidos a todas las embarazadas desde la semana 26 de gestación y tengan interés en participar. Ellas pueden asistir acompañadas por la persona que elijan, que puede ser su pareja, madre, otro familiar, una amiga, por ejemplo”.

Asimismo, remarcó que este espacio “ofrece acompañamiento durante todo el año, no solo a la gestante sino también a su entorno familiar”, entendiendo que el mismo “cumple una función esencial en la contención emocional ante la llegada de un nuevo integrante a la familia”.

Cada semana, se abordan temáticas vinculadas al embarazo, pre parto, parto y puerperio, incluyendo técnicas de relajación y respiración que permiten transitar el trabajo de parto de manera activa, consciente y acompañada.

También se desarrollan contenidos relacionados con la nutrición durante el embarazo, la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, y las señales de alarma tanto en la gestación como en el recién nacido.

En ese sentido, Rojas destacó que otros de los temas es la salud mental, ya que es uno de los pilares fundamentales durante el embarazo y el puerperio “donde los profesionales trabajan sobre los temores, miedos y ansiedades propias de este proceso, así como también sobre la crianza y la incorporación del bebé al entorno familiar”.

El curso PIM, incluye además instancias prácticas que contemplan actividad física mediante técnicas de esferodinamia, ejercicios en tina de hidromasaje y ducha escocesa, herramientas que están disponibles en la sala de maternidad del hospital.

“Desde este espacio promovemos un parto respetado, con mínimas intervenciones, en consonancia con la Ley 25.929 de Parto Humanizado”, subrayó Rojas sobre el cierre.



