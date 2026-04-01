“El pueblo de Formosa exige que se respete la voluntad popular en el marco del Modelo Formoseño”

Desde el Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social” (IPP) repudiaron las expresiones del senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, calificándolas de “irracionales”.

A través de un comunicado, el Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social” salió al cruce de las recientes declaraciones y acciones del senador nacional por la minoría, Francisco Paoltroni. Señalaron que los intentos de promover una intervención federal a la provincia son maniobras que buscan “distraer a la sociedad” del impacto real que tienen las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

“El verdadero problema es el Gobierno nacional de Javier Milei”, expresaron desde el organismo y consideraron que “la crisis real que vive la República Argentina es el resultado de las políticas aplicadas por el Gobierno nacional libertario que ha desfinanciado a la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura, rompiendo el concepto de federalismo”.

De este modo, dejaron en claro que “desde el IPP sostenemos y acompañamos la voluntad del pueblo formoseño, que elección tras elección expresa su decisión inclaudicable de defender un solo interés: el del Pueblo”.

Asimismo, subrayaron que “el Modelo Formoseño conducido por el gobernador, doctor Gildo Insfrán presenta la legitimidad jurídica y demuestra con acciones concretas, que la democracia se construye con un proyecto humanista que responde a las expectativas de la comunidad en su conjunto”.

Al finalizar, enfatizaron: “El Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”, por decisión política del Gobernador de Formosa, desarrolla sus actividades en toda la provincia, permitiendo que las y los docentes accedan a las capacitaciones con equidad territorial y justicia social”.



