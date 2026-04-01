Contundente rechazo de mujeres sindicalistas al pedido de intervención

Las mujeres sindicalistas de la provincia de Formosa repudiaron el pedido de intervención federal impulsado por el senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, “por constituir un agravio institucional y una profunda falta de respeto hacia la voluntad democrática de nuestro pueblo”.

A través de un comunicado, firmado por 45 entidades sindicales, mutuales y asociaciones civiles, expresaron: “Nosotras, como leales guardianas del Modelo Formoseño que nos ofrendara el gobernador Gildo Insfrán, conocemos muy bien el temperamento que adoptan estos pícaros politiqueros que pretenden anexar Formosa a sus apetencias personales, como si fuera un botín de guerra, y de paso medrar hacia el Sur, porque tienen un pie plantado a cada lado del Bermejo”.

Continuaron afirmando: “Francamente, y en buen criollo, ya estamos hartas de observar el itinerario lastimoso de estos expertos zarandadores de arenas políticas, que siempre andan en la búsqueda de tierras fiscales, como si fueran pepitas de oro que les van a garantizar buena vida por el resto de sus vidas”, y enfatizaron: “¡Triste final para estas velas caducas que, al llegar a la culminación de sus derroteros, terminan descubriendo que el hilo de la ambición fue el que las consumió!”.

Por esto, repudiaron “la permanente estigmatización de Formosa y de su gente, como si nuestra provincia necesitara tutelaje externo para decidir su destino”, añadiendo que “esa mirada prejuiciosa desconoce la dignidad, la historia y la capacidad política de una comunidad que se expresa en las urnas y construye diariamente su presente con esfuerzo y trabajo”.

Además, manifestaron: “Nos duele, especialmente, que se invisibilice el rol central de las mujeres formoseñas, quienes sostenemos a nuestras familias, impulsamos organizaciones sociales, fortalecemos sindicatos, participamos en la vida política y somos protagonistas en cada barrio, en cada lugar de trabajo y en cada espacio comunitario”.

“Pretender la designación de interventores, por parte del Gobierno nacional, implicaría una grave injerencia sobre la autonomía provincial, lesionando el federalismo consagrado por la Constitución Nacional Argentina y vulnerando nuestra propia carta magna, como asimismo el derecho democrático a elegir libremente a nuestras autoridades y representantes”, aseguraron.

Y dejaron en claro que “las provincias no son colonias administrativas ni territorios sometidos a decisiones ajenas. Son sujetos políticos con identidad propia, derechos constitucionales y ciudadanía plena”.

Finalmente, subrayaron: “Las mujeres sindicalistas decimos con claridad: la democracia se dignifica, la voluntad popular no se interviene y la paz social se construye con diálogo, trabajo y respeto institucional, imperativos de la sana convivencia que las formoseñas resguardamos”.

Por eso, insistieron en que “Formosa no se estigmatiza; Formosa se venera, como a las rosas. Nadie mutilará los pétalos de esta bella autonomía que supimos conseguir con coraje y decisión”.

Suscribieron este repudio representantes de ADF, Voz Docente, SIDOFOR, ADENIF y UTEF; SMATA, STITA (Tanineros), Aceiteros, USIMRA, Mosaístas y el Sindicato de la Carne (Clorinda); además de APOPS (ANSES), PAMI (UTI-Mercedes Navarro) y SITRAMF. También APECTRA, ADEFCA, ALEARA, AJUF, SUGARA, ATRARA, SOEFEACA, SACPF, OMEF, S.S.C.C.AYP y el CPYOFPCM.



