Formosa conmemora la Semana de la Vacunación en las Américas

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, centros de salud y hospitales de toda la provincia, desarrollará distintas actividades para concientizar a la población sobre la importancia de las vacunas en todas las etapas de la vida, para prevenir enfermedades, evitar complicaciones y salvar millones de vidas cada año.

Bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia”, desde el 25 de abril hasta el 2 de mayo de 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), junto con los países y territorios de la Región de las Américas y sus socios, celebra la 24ª Semana de la Vacunación en las Américas (SVA) y la 15ª Semana Mundial de la Inmunización (SMI).

Como cada año, Formosa se suma a esta campaña. El jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, el licenciado Julio Arroyo, comentó que en toda la provincia “los centros de salud y hospitales están realizando distintas actividades alusivas que se extenderán a lo largo de la semana”.

Remarcó que el Gobierno provincial viene llevando a cabo, de manera ininterrumpida, múltiples acciones y estrategias “que tiene por objetivo facilitar a la población el acceso a las vacunas que se encuentran incluidas en el Calendario Nacional de Inmunizaciones, y también los refuerzos de las vacunas COVID-19”.

En ese marco, durante la Semana de la Vacunación en las Américas “se intensifican esas actividades, teniendo en cuenta que “es mucho más que una campaña anual, es el reflejo del esfuerzo conjunto que vienen haciendo los países de la región para garantizar que cada persona pueda acceder a la protección que brindan las vacunas”, aseguró el licenciado.

En relación al lema de este año, mencionó que es una invitación a reflexionar que cada acción individual puede transformarse en un beneficio para toda la comunidad porque “si bien, la vacunación es un derecho fundamental, es a su vez un deber. Es un acto de responsabilidad colectiva porque cuando yo me vacuna estoy protegiendo a la salud de los que me rodean”, pronunció.

Metas

En el 2026, la campaña se alinea nuevamente con la Iniciativa para la Eliminación de Enfermedades, cuyo objetivo es acelerar la erradicación, para el 2030, de más de 30 enfermedades transmisibles y afecciones relacionadas, de las cuales 11, son enfermedades prevenibles mediante vacunación.

Arroyo destacó que la región de las Américas “ha sido ejemplo para el mundo”, demostrando que es posible eliminar enfermedades prevenibles mediante la vacunación como, por ejemplo, el sarampión “que se logró eliminar en dos ocasiones”.

Trabajar unidos

En ese sentido, puso en valor los avances alcanzados “sobre todo cuando trabajamos unidos, de manera articulada y sostenida”. Pero, al mismo tiempo, advirtió sobre los desafíos vigentes, teniendo en cuenta los brotes registrados desde fines del 2024.

“Eso nos recuerda que los conquistas en materia de vacunación deben sostenerse en el tiempo, redoblando esfuerzos y atendiendo a las necesidades de cada comunidad para garantizar que los servicios de salud sean cada vez más accesibles y de calidad”.

Salud pública como prioridad

Para cerrar, el funcionario expuso que, en Formosa, desde hace muchos años el Gobierno de la provincia de Formosa, encabezado por el doctor Gildo Insfrán, “pone a la salud pública como prioridad y dentro de las políticas sanitarias, hacer llegar las vacunas a toda la población y a todos los rincones del territorio provincial, está entre las primeras acciones de la agenda y como bandera de la atención primaria de la salud”.







