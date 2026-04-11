“El oeste formoseño es el reflejo de un trabajo sostenido con justicia social, crecimiento y una comunidad organizada”

Durante la recorrida por esta zona del territorio provincial, ratificó la vigencia del Modelo Formoseño y transmitió el mensaje de unidad del gobernador Gildo Insfrán.

Continuando con su jornada de trabajo en el oeste formoseño, este sábado el vicegobernador de Formosa, Eber Solís inició su recorrida participando de un significativo encuentro con la comunidad originaria de la localidad de El Chorro, donde se ratificó “el compromiso del Gobierno provincial con la unidad y la justicia social en todo el territorio”.

“Compartimos un encuentro muy valioso con la comunidad originaria junto al cacique Perfecto Urdiman, el compañero Ramón Orlando Blasco, su equipo y la dirigencia local”, detalló el Vicegobernador.

Puntualizó también que “fue un espacio de diálogo cercano, donde transmitimos el mensaje de nuestro querido gobernador, Gildo Insfrán, reafirmando que la unidad es el camino para afrontar los desafíos y seguir avanzando”.

En este sentido, expresó: “Me llevo el enorme compromiso de cada compañero y compañera, que día a día trabajan para hacer realidad las políticas públicas en cada rincón de la provincia”.

Y aseveró que “el oeste formoseño es hoy reflejo de ese trabajo sostenido: con justicia social, crecimiento y una comunidad organizada”.



