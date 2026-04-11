El IPP dio inicio al trayecto formativo para docentes del Nivel Primario

Se trata de un ciclo de capacitaciones para docentes primarios enfocadas en saberes locales y desarrollo de capacidades.

Este sábado 11, el Instituto Pedagógico Provincial (IPP) “Justicia Social” desde horas muy tempranas, fue sede del inicio de una nueva instancia de capacitación destinada a docentes del primer y segundo ciclo del Nivel Primario.

El subsecretario de Educación de la provincia, el profesor Luis Ramírez Méndez, acompañó la jornada y subrayó la gran convocatoria de “colegas que se acercaron desde horas tempranas para actualizarse en el Enfoque de Desarrollo de Capacidades”.

En declaraciones a las que accedió AGENFOR explicó que se trata de “un trabajo articulado entre el Ministerio de Cultura y Educación y el IPP” y sostuvo que “es fundamental que los docentes se capaciten y actualicen, porque esto redunda en beneficio de nuestros niños y niñas”.

Asimismo, indicó que “esta actividad se replica en todas las Delegaciones Zonales, no solo en Capital, con el objetivo de poder incrementar la calidad educativa”.

Y resaltó que la formación no se limita a las áreas troncales como Lengua y Matemática, sino que abarca la totalidad de la currícula: “El desarrollo de capacidades incluye también Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, cubriendo todos los espacios de la enseñanza en el Nivel Primario”.

Por su parte, el rector del IPP, el profesor Sergio Torres, expresó su satisfacción por dar apertura a este trayecto formativo que contó con el acompañamiento de directores y vicedirectores de escuelas de la Delegación Formosa.

En este marco, puntualizó que “la capacitación que comenzó este sábado es totalmente gratuita y tiene dos instancias presenciales y tres virtuales”, destacando que “los maestros y maestras utilizarán el aula virtual del IPP para los encuentros online”.

Respecto a los capacitadores, detalló que “hay un equipo integrado por técnicos y profesionales, tanto del Ministerio de Cultura y Educación como del Instituto Pedagógico Provincial, quienes son los encargados de acompañar las trayectorias de los docentes que van a tener que presentar sus trabajos, experiencias, y obtendrán una devolución”.

Finalmente, la profesora en Historia Verónica Budnik, capacitadora del área de Ciencias Sociales, brindó detalles sobre los objetivos específicos de este trayecto denominado “Enseñar Ciencias Sociales desde el desarrollo de Capacidades”.

Al respecto, precisó que el propósito central es “acompañar al docente brindándole herramientas didácticas que ayuden al niño a comprender la realidad social, política y cultural en la cual vive”.

En este sentido, remarcó que se trabaja fuertemente a partir de los conocimientos previos de los estudiantes, pero “sobre todo potenciando y fortaleciendo los saberes locales y provinciales”.

En relación a los recursos pedagógicos, la docente destacó el valor de los materiales propios con los que cuenta el sistema educativo formoseño: “Contamos con un recurso muy valioso que son los cuadernos de Ciencias Sociales de primer y segundo ciclo, provistos por el Instituto Pedagógico Provincial”, concluyó.



