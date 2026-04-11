Con 147 hornos construidos, Formosa impulsa la producción de carbón vegetal a escala industrial

El Parque Industrial Carbonero ya cuenta con 147 hornos industriales finalizados sobre un total de 160 previstos y se consolida como una pieza fundamental para transformar el vinal en carbón vegetal, generar valor agregado en origen y abastecer a la planta de Fermosa Biosiderúrgica.

La construcción del Parque Industrial Carbonero ubicado en la localidad de Los Matacos, continúa a paso firme posicionándose como un eje fundamental para el desarrollo productivo de la provincia. Este proyecto permite transformar un recurso históricamente desaprovechado como el vinal para una nueva cadena de valor industrial: el carbón vegetal.

En este marco, informaron que la obra alcanza un importante nivel de ejecución, con 147 hornos industriales tipo fornalha finalizados, de un total de 160 previstos, lo que refleja un significativo progreso en la infraestructura productiva. Estos hornos constituyen el núcleo del parque y permitirán producir carbón vegetal a gran escala, generando las condiciones necesarias para abastecer una demanda industrial sostenida.

Este insumo será fundamental para abastecer a la planta de Fermosa Biosiderúrgica, que demandará 90.000 toneladas anuales, destinadas a la producción de arrabio verde. De esta manera, Formosa se proyecta hacia el mercado global con una industria sustentable basada en el aprovechamiento de recursos locales y con proyección hacia mercados de mayor escala.

Al mismo tiempo, la obra también registra avances en distintos frentes vinculados al funcionamiento integral del predio. Entre ellos, se destacan la apertura de fosas, la ejecución de cruces de calle con infraestructura específica mediante tubos de hormigón y la finalización de tareas de contrapiso y techado en sectores como oficinas y balanza.

Además de su dimensión productiva, el desarrollo del parque incorpora un fuerte componente social, al integrar a productores paipperos dentro de esta nueva cadena de valor. Esta articulación permite generar agregado de valor en origen, ampliar oportunidades de participación económica y fortalecer el entramado regional a partir de una actividad con impacto territorial.

Este proyecto estratégico refleja una política provincial que promueve la industrialización, la sostenibilidad ambiental y la generación de empleo genuino. Con obras concretas y una planificación a largo plazo, el Gobierno de Formosa reafirma su compromiso con el crecimiento productivo y la inclusión de todos los formoseños en un modelo de desarrollo con identidad propia.







