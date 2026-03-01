Educación Especial inició ciclo de capacitación sobre legislación y acompañamiento a estudiantes con discapacidad

Está dirigido a docentes y directivos del Nivel Secundario y comprende de cuatro encuentros divididos por jurisdicciones de la ciudad capital.

La Modalidad de Educación Especial, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación, inició un ciclo de capacitación sobre legislación y acompañamiento a estudiantes con discapacidad. La primera instancia se realizó el lunes 30 de marzo en la Jurisdicción Cinco y la segunda tuvo lugar el martes 31 en la Jurisdicción Uno. Las siguientes se desarrollarán en los próximos días.

En el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) N° 54 “Gobernador Juan José Silva” se desarrolló el segundo encuentro que reunió a personal de establecimientos educativos de la zona.

En ese marco, el jefe de Educación Especial, Gustavo Miers, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y explicó que “el sistema educativo formoseño se preocupa y ocupa de la formación de los equipos de gestión que son los directores, vicedirectores, docentes y es por ello la realización de este ciclo de capacitación”.

Según acentuó, el objetivo principal “son los estudiantes”, marcando en esa línea la importancia de la formación “porque siempre fortalece los saberes”.

Explicó que los grupos “están divididos por jurisdicciones porque cada zona tiene su realidad. Si bien la comunidad educativa está compuesta por los estudiantes, docentes y familias, el barrio también forma parte de ella, porque los techos azules transcienden a la cuestiones educativas”.

También, remarcó que “en la capacitación se habla mucho de corresponsabilidad, porque el 60% de los estudiantes con discapacidad de la provincia están incluidos en los tres niveles obligatorios, donde el Secundario es muy importante”.

Por lo tanto, “es nuestro deber fortalecer a la Educación Especial como una modalidad transversal al sistema educativo, acompañando las trayectorias educativas”.

“A esto llamamos el fortalecimiento del trabajo –hizo notar-. El estudiante se inscribe en el colegio y, si tiene una discapacidad, puede necesitar de un apoyo específico, lo que implica que el docente cuente con estrategias de trabajo que son brindadas por la modalidad de Educación Especial, a través de las escuelas especiales que hay en toda la provincia”, finalizó.



