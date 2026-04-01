El Gobierno de Formosa y SENASA activan medidas para proteger la ganadería frente a la emergencia climática

A través del trabajo articulado en la COPROSA, el Ministerio de la Producción y Ambiente anticipó y gestionó un esquema de flexibilización para el movimiento de hacienda que resguarda el estatus sanitario. Además, la cartera productiva anunció la inminente convocatoria a la comisión para solicitar formalmente la prórroga de la actual campaña de vacunación antiaftosa.

Frente a las abundantes precipitaciones que configuran un escenario de emergencia climática en gran parte del norte argentino y la provincia, el Gobierno de Formosa, en articulación con el Centro Regional Chaco-Formosa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), ha puesto en marcha una serie de medidas de excepción destinadas a mitigar el impacto en el sector ganadero y garantizar el resguardo del capital productivo.

Desde el Ministerio de la Producción y Ambiente destacaron que estas herramientas de alivio, formalizadas recientemente por el organismo sanitario nacional para varias provincias, ya habían sido anticipadas y delineadas en el ámbito de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA). Durante ese encuentro previo, encabezado por el ministro Lucas Rodríguez, se evaluó el impacto directo de las lluvias sobre la logística ganadera y el normal desarrollo de las campañas sanitarias, planteando la urgencia de flexibilizar los protocolos sin comprometer el estatus sanitario que distingue a la provincia.

Flexibilización para salvar la hacienda

Atendiendo a las dificultades operativas que enfrentan productores, transportistas y vacunadores por la intransitabilidad de los caminos y el anegamiento de los campos, se habilitó el traslado de hacienda desde los establecimientos afectados sin la exigencia del cumplimiento total de los esquemas de vacunación.

Esta medida excepcional abarca de manera directa a los productores de las zonas más castigadas por los excesos hídricos, incluyendo localidades y áreas de influencia de Ibarreta, Comandante Fontana, Palo Santo, Clorinda, Laguna Blanca, El Espinillo, General Güemes y General Belgrano. De esta forma, se agilizan las gestiones documentales para que el productor pueda evacuar sus animales de manera rápida y segura.

Sinergia institucional y el pedido de prórroga

La respuesta a la emergencia es fruto del diálogo entre organismos públicos, entes sanitarios y entidades rurales, que componen la Comisión Provincial de Sanidad Animal.

Al respecto, el director del Centro Regional Chaco-Formosa del SENASA, Bernardo Medina, destacó la inmediatez de las gestiones: “Estuvimos en contacto telefónico directo con el ministro Lucas Rodríguez para abordar la problemática climática. Desde SENASA articular una respuesta ágil y pronta. Seguiremos trabajando en conjunto con el Ministerio y la COPROSA monitoreando la evolución del clima”.

En este mismo sentido, y ante la persistencia de las condiciones climáticas adversas que dificultan el acceso a los establecimientos, el Ministerio de la Producción y Ambiente resolvió convocar a la COPROSA en los próximos días con un objetivo prioritario: solicitar formalmente al SENASA la prórroga de la actual campaña de vacunación antiaftosa (cuya finalización de su primera etapa estaba prevista para el 9 de mayo).

Con estas decisiones estratégicas, el Gobierno de Formosa reafirma su acompañamiento incondicional al sector rural en los momentos de mayor complejidad, consolidando un Estado que planifica, articula y actúa para defender el trabajo y la producción de todos los formoseños.



