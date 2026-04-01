Formosa participó en jornada del CFI para fortalecer una agenda federal del turismo

Se trató de un espacio de trabajo conjunto con autoridades de todo el país para proyectar el desarrollo estratégico del sector.

El Ministerio de Turismo de Formosa participó en la jornada “Una Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el encuentro, se validaron diagnósticos y se avanzó en la construcción de lineamientos vinculados a la planificación sostenible y la gobernanza federal, la conectividad y la incorporación de tecnología, la innovación en sistemas de información turística y el impulso a la inversión y el financiamiento regional.

Según se planteó, el contexto actual es un escenario atravesado por nuevas formas de viajar, una creciente demanda de sostenibilidad y el desafío de distribuir mejor los beneficios, donde el turismo se proyecta como un sector que dinamiza la economía, generando empleo y divisas.

En ese sentido, desde la cartera turística se enfatizó que “una vez más, la participación de la provincia reafirma una gestión comprometida con el federalismo, orientada a posicionar al turismo como un motor de desarrollo económico y social”.



