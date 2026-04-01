Desde Fortín Lugones repudiaron el proyecto de intervención federal

“Es un agravio a la voluntad soberana del pueblo”



Mediante un documento oficial, ratificaron su respaldo al gobernador Gildo Insfrán y denunciaron una maniobra de “especulación política” que atenta contra la voluntad soberana del pueblo formoseño.

La Comisión de Fomento de Fortín Cabo 1° Lugones emitió un pronunciamiento en rechazo al proyecto de ley de intervención federal a la provincia de Formosa, presentado recientemente en el Congreso de la Nación por el senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni.

A través de un documento firmado por el presidente de la Comisión, Norman Antonio Torrez, y los integrantes del Honorable Concejo Deliberante, las autoridades locales calificaron la iniciativa como un “agravio directo al sistema federal argentino” y a la autonomía provincial consagrada en la Constitución Nacional.

Desde la localidad remarcaron que “la intervención federal como instituto excepcional, sólo resulta procedente ante circunstancias de extrema gravedad institucional, debidamente acreditadas y fundadas en causales taxativas previstas por la Constitución”.

Entonces, señalaron que “pretender su aplicación en ausencia de tales extremos no solo implica un ataque al Estado de Derecho, sino que además configura un intento de avasallamiento político que vulnera la esencia misma del federalismo argentino”.

“En este marco, reafirmamos nuestro pleno respaldo al Modelo Formoseño de desarrollo, inclusión y justicia social, llevado adelante con firmeza У legitimidad por el gobernador de la provincia, doctor Gildo Insfrán, quien ha sido elegido por el pueblo mediante el voto popular en sucesivos procesos electorales transparentes y constitucionales”, expresaron.

En este sentido, resaltaron que “dicho modelo ha permitido consolidar políticas públicas, sostenidas en el tiempo, orientadas al bienestar general, la justicia, equidad social y la defensa de los intereses provinciales frente a quienes intentan vulnerarlos”.

El comunicado dedica un apartado a la figura del senador Paoltroni, tildando su postura de “irresponsable” y con “vocación antidemocrática”. Manifestaron que: “Resulta llamativo que quien impulsa esta iniciativa pretenda erigirse en intérprete de la institucionalidad formoseña, cuando su recorrido en la vida pública e institucional ha sido, por decirlo con prudencia, sumamente acotado y carente de la profundidad necesaria para comprender la complejidad histórica, social y política de nuestra provincia”.

Y añadieron: “Más aún, no se puede dejar de resaltar su actitud durante instancias clave como el proceso de reforma constitucional, el cual avaló participando en el proceso de elección de constituyentes como candidato, siendo electo y asumiendo dicho cargo para después criticarlo”.

“Esta actitud característica de Paoltroni demuestra una preocupante e irresponsable vocación antidemocrática”, aseguraron, al tiempo que consideraron que “tales antecedentes debilitan sustancialmente la autoridad política y moral desde la cual hoy intenta promover una medida de extrema gravedad institucional”.

Por todo esto, las autoridades de Fortín Lugones, expusieron que “no se trata aquí de clausurar el debate político ni de desconocer el pluralismo de ideas, pilares esenciales de toda democracia; pero sí corresponde señalar con claridad cuando determinadas acciones exceden el marco del disenso legítimo para convertirse en maniobras que atentan contra la estabilidad institucional, el respeto por las autonomías provinciales y la convivencia democrática”, ya que “las diferencias políticas deben dirimir en el ámbito del debate democrático y en las urnas”, sostuvieron.

Y enfatizaron en que “la intervención federal no puede ni debe ser utilizada como herramienta de especulación política ni como atajo frente a la incapacidad de construir representatividad genuina en el territorio provincial”.

Finalmente, convocaron a la ciudadanía a defender los principios federales, reafirmando que "el destino de Formosa lo define su pueblo, en paz, en democracia y con plena soberanía”.



