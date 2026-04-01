Cáceres valoró el crecimiento de la ciudad de Formosa y destacó una gestión que combina modernización con identidad

En el marco de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Formosa, el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Dr. Fabián Cáceres, destacó el crecimiento sostenido de la capital provincial y puso en valor el modelo de gestión que impulsa el intendente Ing. Jorge Jofré, basado en la inversión, la presencia territorial y el fortalecimiento del vínculo con los vecinos.

Cáceres sostuvo que “Formosa ha logrado consolidar un proceso de transformación que se refleja en obras, servicios y espacios públicos que mejoran la calidad de vida de la comunidad”, y remarcó que este desarrollo “no es casual, sino el resultado de una planificación seria, con un Estado municipal presente en cada barrio, escuchando y dando respuestas concretas”.

En ese sentido, resaltó la fuerte inversión municipal en infraestructura urbana y el acompañamiento permanente a los distintos sectores de la ciudad, señalando que “hay una decisión política clara de no abandonar a ningún vecino, de llegar con soluciones y de sostener una gestión cercana, humana y eficiente”.

Asimismo, el funcionario puso en relieve el rol de los trabajadores municipales, al afirmar que “se ha jerarquizado su tarea, reconociendo el esfuerzo diario de quienes son el motor de esta ciudad”, y destacó que “cuando hay respeto y organización, los resultados se ven en el crecimiento ordenado que hoy muestra Formosa”.

Finalmente, Cáceres subrayó la visión del intendente Jofré de construir “una ciudad moderna, integrada y con proyección de futuro, pero profundamente arraigada a su identidad, a su historia y a su gente”, y aseguró que “este camino es el que permite celebrar un nuevo aniversario con orgullo y con la certeza de que Formosa sigue avanzando”.