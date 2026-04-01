El Consejo Profesional de la Abogacía realizó en Clorinda una capacitación sobre la reforma laboral

Desde la entidad que nuclea a los abogados formoseños se prevé la realización en distintas jurisdicciones de encuentros similares al que se dictó en la segunda ciudad de la provincia.

En la ciudad de Clorinda, el Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa realizó este viernes 24 una jornada de capacitación sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei, recientemente ratificada judicialmente tras sendas apelaciones de la CGT.

La actividad fue libre y gratuita y estuvo destinada a profesionales del Derecho, destacó el presidente del Consejo, Horacio Gorleri, quien al dialogar con Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), dijo que se analizó “este importante tema que atraviesa a la sociedad y al mundo jurídico”.

En ese sentido, subrayó que “la participación fue masiva y además asistieron profesionales de las Ciencias Económicas”.

“Desde el Consejo sostenemos que es sumamente relevante tener la mirada de los diferentes actores, como ser jueces y colegas del foro local”, enfatizó y le agradeció a la fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, al Gobierno de Formosa y a la Municipalidad de Clorinda por sus aportes en la organización del encuentro.

Para finalizar, adelantó que “tenemos en agenda llegar con este curso a distintas jurisdicciones de la provincia para poder capacitar de manera gratuita a los colegas”, cerró.







