El centro de salud Lote 8 cerró la Semana de los Pueblos Originarios en Tres Palmas





Con una jornada que incluyó actividades recreativas, deportivas y un almuerzo compartido, reafirmando el compromiso con la inclusión, el respeto por la identidad pluricultural y el fortalecimiento permanente de los lazos con las poblaciones aborígenes.

La actividad tuvo lugar el sábado 25 de abril y fue organizada por el equipo del centro de salud Lote 8, en conjunto con el personal policial y de la delegación zonal local.

Al respecto, el director del efector sanitario, licenciado Diego Fernández, señaló: “Realizamos el cierre de la semana de los pueblos originarios en Tres Palmas, comunidad que pertenece a nuestra área programática, con el objetivo de seguir promoviendo espacios de integración, no solo desde el cuidado de la salud sino también mediante otras actividades”.

En ese punto, amplió que durante la jornada conmemorativa se desarrollaron juegos recreativos y actividades deportivas como fútbol y vóley, con una amplia participación de niñas, niños, jóvenes y adultos de la comunidad.

Además, se contó con animadores que se sumaron al festejo y se llevaron a cabo sorteos con premios y regalos destinados a las familias.

El evento culminó con un almuerzo comunitario, orientado a seguir fortaleciendo los vínculos entre los vecinos y, al mismo tiempo, entre la comunidad y las instituciones.

Fernández destacó la numerosa asistencia y participación de los pobladores. A la vez, agradeció el acompañamiento de todo el equipo de salud, de los directivos del establecimiento educativo donde tuvo lugar el encuentro y de las demás instituciones “que hicieron su aporte para que todo salga bien. Gracias por la buena predisposición y el apoyo de siempre”, manifestó.

“Nuestro centro de salud trabaja mayormente con comunidades aborígenes, a quienes les brindamos diariamente los servicios gratuitos que tenemos disponibles, tanto en el efector como a través de salidas a terreno para acercarle las atenciones y hacer un seguimiento exhaustivo de su estado de salud, periódicamente y en base a una agenda programada”, detalló.

Y recalcó que, además de eso “conmemorar y compartir con ellos la Semana de los Pueblos Originarios, es una forma de homenajearlos, de poner en valor la cultura de estas comunidades y la diversidad multiétnica que hay en nuestra provincia, algo que nos enorgullece”, aseguró el profesional.

A la vez, destacó que este tipo de iniciativas, se enmarcan en las políticas públicas, implementadas por el Gobierno de Formosa para garantizar el reconocimiento a su identidad, a su historia y a sus derechos, promoviendo su inclusión, su participación y el acceso equitativo a servicios esenciales como la salud, la educación y la recreación.



