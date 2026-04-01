Nuevos graduados en la Universidad Provincial de Laguna Blanca

La casa de estudios felicitó a los flamantes egresados, deseándoles “el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”.

Estudiantes provenientes de distintas localidades de la provincia de Formosa culminaron sus estudios en la carrera de Enfermería Universitaria de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB).

De Laguna Blanca son oriundos Sol Gimena Escalante, Cintia Ramona Noguera y Erika Magalí Saucedo, mientras que de Buena Vista, Analía Mercedes Alcaraz y Lis Mariel Barrios.

En tanto, de El Espinillo es Yanet Leonarda Esteche y de Siete Palmas, Tatiana Isabel Barboza y Karina Elizabeth Bareiro.

Finalmente, de Tres Lagunas Fabricio Nahuel Ranoni y de Laguna Naineck Erika Daiana Enrique.

Desde la Universidad Provincial de Laguna Blanca “felicitamos a nuestros flamantes egresados y les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, subrayaron.







