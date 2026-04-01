Atencia resaltó que “la medicina transfusional es un baluarte” y que “donar sangre salva vidas”

La apertura de las 2° Jornadas Provinciales de Hemoterapia, 1° Jornadas de Hemoterapia del NEA y XII° Jornadas de Capacitación del Centro Provincial de Hemoterapia” en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, el bioquímico Juan Carlos Atencia.

Este evento se desarrolló durante dos días en la ciudad capital, el viernes 24 y sábado 25, el cual contó con un marco de público imponente. En ese contexto, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recogió las declaraciones que el ministro brindó a la prensa.

El funcionario destacó que “la medicina transfusionalsiempre fue un baluarte”, la cual citó como ejemplo que “en la época de la pandemia de COVID-19 implementamos la obtención de plasma. Es decir, la transfusión es una medicación”, por ello consideró que es “realmente importante sensibilizar a la población para que sea donante”.

Precisamente, “ese plasma que se obtenía de convalecientes COVID-19 tenía anticuerpos y eso salvaba la situación en la que nos encontrábamos en todo el mundo”, por tanto, “el donar salva vidas”, aseguró categórico.

Con mucha sinceridad, también esbozó que estas jornadas fueron “maravillosas”, donde se puso de manifiesto “que la salud es una cuestión de Estado”, lo cual “no son solamente palabras, son hechos”.

Asimismo, reconoció el alcance del evento que reunió a profesionales de otras provincias, quienes conocieron “la infraestructura con la que está dotada la provincia”, como también “la calidad del recurso humano que se brinda al 100% en la tarea que lleva adelante”.

Gracias a eso, remarcó Atencia: “Tenemos una salud pública de calidad”, valorando de esa manera al sistema público sanitario.

Advirtió luego que “Formosa al inicio de este Gobierno nacional ya sufrió un recorte del 92,6%”, pero a pesar de ello “nuestro gobernador Gildo Insfrán ha hecho un buen trabajo para que hoy podamos seguir con todo esto. Es decir que los embates de Nación son gravísimos y evidencian que la salud de la población no les importa nada”, reprobó.

En cambio, “nosotros mantenemos nuestro sistema de salud en un escenario de dificultades que se van planteando como consecuencia de los fondos recortados”, pero, así y todo, el equilibrio que tiene Formosa en sus cuentas públicas le permite “afrontar esos embates”.

Por último, lamentó que la crueldad de la gestión de Javier Milei con la “población más vulnerable en el país”, cuando es todo lo contrario “para nosotros, ya que es nuestra preocupación y para ellos estamos siempre trabajando”, cerró.







