Califican de irónicas las afirmaciones del Ministerio de Economía al sañalar que el endeudamiento "de las familias argentinas no es un problema"

Gialluca, señaló que los datos del INDEC, afirmando que, en el segundo semestre de 2025, la pobreza se ubica en el 28,2%, “surge de una ficción metodológica, ya que el Gobierno Nacional distorsiona las mediciones y la capacidad real de consumo de las familias argentinas”. En la actualidad existe una desconfianza mayoritaria que pone en jaque el valor político de los anuncios oficiales, “mientras el Gobierno Federal festeja, la percepción social es que la crisis económica y social se profundiza, con una caída cada día más fuerte en el consumo, por lo que la metodología del INDEC, ha quedado desconectada de la realidad cotidiana que viven los consumidores en supermercados y comercios”-

El Ministro de Economía Luis Caputo se refirió al endeudamiento de las familias argentinas, asegurando que allí no hay un problema y remarcó que “en la mayoría de los países la gente vive con deuda”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señaló que si bien es cierto que en otros países de la región, como Chile, Brasil o Colombia se produce el hecho de endeudamiento de los hogares como consecuencia de la toma de créditos siendo muy superiores a los de la Argentina, lo que no se debe perder de vista es que, estos endeudamientos se dan para la adquisición bienes suntuosos, como: joyas y relojes de alta gama, ropa y accesorios de marca de renombre, coches deportivos y de lujo, yates y aviones privados, viajes exclusivos y personalizados, propiedades de lujo, como mansiones, penthouses y villas privadas, obras de arte y antigüedades. Por lo que el Ministro de Economía está omitiendo deliberadamente que las familias argentinas no se están endeudando como él dice sólo para comprar autos o casas, sino para comprar alimentos, medicamentos o para cubrir deudas de servicios públicos esenciales, y además las mismas no están pudiendo pagar sus deudas. Además, el funcionario nacional tampoco hace referencia a que 4 de cada 10 argentinos ya consideran que el esfuerzo económico actual no vale la pena, siendo el desempleo su principal preocupación, seguido por la pobreza, la corrupción, la inseguridad y la inflación. Más del 50% de los consumidores entiende que la economía empeorará siendo la evaluación negativa más alta entre mujeres (55%), ganando visibilidad en la agenda ciudadana el incremento en el valor de los precios de los productos básicos, luego de una relativa estabilidad en los mismos, toda vez que el incremento de los combustibles y otros factores se traslada al costo de los citados.



